El tajante motivo por el que Jey Mammon accionó judicialmente contra una exfigura de canal América

Tras una temporada de cancelación por la denuncia pública que le cruzó Lucas Benvenuto por supuesto abuso sexual, Jey Mammon regresó a los escenarios teatrales con un espectáculo en Villa Carlos Paz y analiza su retorno a la televisión. Desde la localidad cordobesa, el actor y conductor reflexionó sobre el tratamiento mediático que tuvo su caso, y aseguró que iniciará acciones judiciales contra una ex figura de canal América.

Puntualmente, Jey Mammon apuntó contra Nazarena Vélez, con quien tuvo una cercana de relación de amistad que quedó trunca luego de las fuertes declaraciones de la actriz en contra de su colega. La expanelista de LAM, el programa de chimentos que lidera Ángel de Brito en canal América, tomó distancia del artista y él la llevó a mediación judicial.

Sobre el impacto por los dichos de Nazarena Vélez, Jey Mammon aseguró: “No me dolió, me causó repugnancia todo lo que estaba diciendo. Nunca se presentó en las mediaciones. Cuando no lo hacía era porque aducía que no vivía donde vivía y los abogados la llamaron tres veces. Ellos me dijeron que la causa posterior es un juicio penal y yo lo deje en stand by".

En tanto que sobre la determinación que tomaron sus asesores legales con Nazarena Vélez, Jey Mammon explicó: “El llamado a mediación fue porque mis abogados me dijeron que lo que dijo fue muy grave. Yo ni siquiera lo pude ver, lo empecé a ver y lo dejé. Me causó regugnancia todo lo que estaba diciendo”.

Sin embargo, el actor asegura que la expanelista de canal América tendría una postura muy distinta a la que mostró ante cámaras. "Van cinco personas en privado que me dicen: ‘Nazarena te ama, quiere verte, quiere tomarse un café con vos, te quiere pedir disculpas’. Tiene un discurso para el on y uno para el off”, comentó Mammon sobre el cambio que tendría Vélez.

Por último, el artista remarcó sobre los dichos de su examiga: “Es gravísimo y hay elementos suficientes para darse cuenta de que no soy un pederasta; que no soy un pedófilo. Lo de Nazarena es inconcebible y si yo decidí no hacer el juicio penal, es por algo. Pero si ella sigue hablando me está invitando a que cuando yo vuelva en marzo hable con mis abogados. Yo no soy nada de eso, pero ella insiste en poner ese concepto; ella y dos personas más. Entonces, si van a seguir jugando con eso, se tienen que atener a las consecuencias”, aremetió Jey Mammon.