Luego de las críticas, la China Suárez redobla la apuesta en bikini

La China Suárez sigue generando repercusiones en sus redes sociales. Desde Punta del Este, donde se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su familia y amigos, la actriz volvió a cuestionar a todos los que la critican en las redes sociales. Y lo hizo de una manera muy particular: compartiendo imágenes con una bikini rosa.

Bajo el comentario "En la lista cuántos son ya?", la actriz posteó varias fotos en la playa. Como era de esperarse, la publicación alcanzó en cuestión de horas más de 300 me gusta y sumó miles de comentarios a favor y en contra.

Foto: Instagram @sangrejaponesa

Foto: Instagram @sangrejaponesa

Foto: Instagram @sangrejaponesa

Recordemos que a principio de año, luego de varios algunos mensajes mal intencionados que recibió tras publicar las primeras fotos de este 2024, la actriz decidió compartir un furioso descargo.

"Pero qué manera de romper los huevos con la edad. Y todas mujeres. Me visto como quiero, muestro el cu…, a veces uso moños, a veces trenzas. Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva; al día siguiente, elegante. No me etiqueto ni encasillo yo, menos lo van a hacer ustedes", comenzó expresando, luego de haber compartido algunas postales vistiendo un conjunto rosa que incluyó bikini short y campera corta.

"Métanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año", agregó. Y cerró, sin vueltas: "31 muy bien vividos. Y esto recién empieza. Así que vayan acostumbrándose o rajen de mis redes. Con mi amor".