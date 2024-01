Nazarena Vélez apuntó duro contra Jey Mammon

Desde que Jey Mammon haya sido denunciado por Lucas Benvenuto por un supuesto hecho de abuso sexual siendo menor de edad, el mundo del espectáculo argentino se vio sacudido. Así fue que varias personalidades de la farándula, incluyendo a amigos, decidieron cortar relaciones con el reconocido conductor. Una de ellas fue Nazarena Vélez, quien mantenía una estrecha amistad con él, pero ahora apuntó duro contra el también actor.

En la actualidad, luego de estar un tiempo alejado de los medios, Jey Mammon volvió a trabajar y se encuentra, como Nazarena Vélez, en Villa Carlos Paz presentando su unipersonal llamado “Enseguida vuelvo”. Es por ello que varios programas de espectáculos buscaron las palabras de los protagonistas del conflicto para saber que podría ocurrir si es que llegaban a coincidir en algún lugar de la ciudad veraniega de Córdoba.

Nazarena Vélez y Jey Mammon mantenían una estrecha relación de amista. Foto: Instagram/ Jey Mammon

Nazarena Vélez arremete contra Jey Mammon

En una entrevista para el programa “LAM” de América TV, el periodista Ángel Brito le cuestionó a Nazarena Vélez sobre la posibilidad de encontrarse con Jey Mammon, aclarándole que el conductor había dicho que, si se topaban frente a frente, él la iba a saludar.

Nazarena Vélez fue contundente en su respuesta, cosa que sorprendió a todos. "Vos sabes que es un tema que me tiene re incómoda, sé que en algún momento va a pasar. Me tiene incómoda, no te la puedo caretear", admitió la actriz.

Ángel de Brito le puso más picante a la conversación remarcando que Carlos Paz es pequeño y es usual coincidir en lugares con otras figuras del espectáculo. "Ahí te cruzás siempre", dijo el periodista.

Nazarena Vélez confesó que no se lo quiere cruzar a Jey Mammon en Carlos Paz. Foto: Instagram/ Nazarena Vélez

Ante esto, la exvedette dio su parecer sobre la situación. "Si, y aparte Jey no es una persona que me es indiferente. Es una persona que yo lo amaba, tengo sentimientos encontrados. Quiero que le vaya muy bien y a la vez, no me gusta nada y no me lo quiero cruzar. Me pasa todo eso", se sinceró Nazarena Vélez.

Asimismo, ante la pregunta si es que se sentaría a conversar con Jey Mammon, la exmodelo fue tajante. "No. Por supuesto que si me saluda yo no voy a negar, a mí me pasa algo con Jey. Uno cuando ama a una persona, y yo no amo a mucha gente, eso no se te va de un día para otro. Pero cuando hay algo que se cae, yo soy en esas cosas… me pasa con mi propia familia. Cuando hay algo que me da rechazo de la gente que amo, igual soy muy tajante con algunos temas. Así que es una situación incómoda, pero yo creo que va a estar bien", finalizó Nazarena Vélez.