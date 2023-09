La amigas de Silvina Luna arremetieron contra un famoso conductor y dos panelistas por una polémica razón

Una gran polémica se levantó por unos comentarios del conductor Rodrigo Lussich y las panelistas Paula Varela y Mariana Brey, al referirse a una presunta ruptura entre el entorno de Silvina Luna. Tras los polémicos dichos, las amigas de la actriz arremetieron contra las mencionadas figuras de Socios del Espectáculo (El Trece).

Según lo que dijo Paula Varela este lunes en dicho ciclo, los testimonios de Analía y Eugeni en A la Barbarossa (Telefe) sobre el calvario que atravesó Silvina Luna en sus últimos días no habrían caído bien en las personas más allegadas a la fallecida artista.

"En estos últimos días pudimos ver a Analía, una amiga de Silvina, que salió a hablar y contar cosas muy íntimas y personales que ella no quería que se sepan. Esto produjo un quiebre entre los amigos, el grupo está dividido", puntualizó la panelista.

Por su parte, Rodrigo Lussich contó que Analía compartió un estado para felicitar a su padre, utilizando una foto en la que el progenitor aparece con Silvina Luna. Mientras que Mariana Bry apuntó contra Analía y Eugenia al cuestionar: "¿Cuál es la necesidad de la gente a salir a hablar para contar algo...? ¿Qué aporta? Si quieres hacer algo por la Justicia, andá a la Justicia. Es no respetar. No hay ninguna necesidad de salir a decir cosas que no vienen al caso, Silvina ya no está. Silvina sufrió durante los últimos 10 años, no solo los últimos meses".

En medio de la controversia, desde las redes sociales de LAM (América) subieron un posteo que publicó Analía en contra de los integrantes del ciclo comandado por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. "Una vergüenza Socios del Espectáculo, Paula Varela, salir a dar una nota hablando de mis viejos, de mi amistad con Sil... No tengo que demostrarle nada a nadie, ¡es una falta de respeto que hagan lo que hicieron!. No puedo creer que sean tan soretes", escribió indignada la amiga de Silvina Luna.

A su vez, desde LAM quisieron hablar con Eugenia, la otra amiga de la fallecida actriz, pero ella se disculpó y optó por decir que no quiere hablar más del tema.

Las amigas de Silvina Luna destruyeron a Socios del Espectáculo. Foto: Twitter @elejercitodelam.

"Simplemente decirte que ni Analía, ni yo, ni ninguna de las chicas compartimos lo que se dijo en esa nota, que fue totalmente falso. Es lamentable tener que aclarar este tipo de cosas, cuando tenemos a nuestra amiga muerta y al culpable libre aún. Ni Paula Varela, ni Rodrigo Lussich, ni Mariana Brey nos conocen y tampoco al círculo íntimo como para opinar de la forma que lo hicieron. Solo queremos que no dejen de pedir Justicia Silvina. Gracias", expresó la amiga de Silvina Luna en diálogo con LAM.