La inesperada declaración de la mujer de Aníbal Lotocki sobre la muerte de Silvina Luna

Este miércoles comenzó el último adiós a Silvina Luna. La despedida comenzó a las 9 de la mañana con una íntima ceremonia en la casa velatoria. Y al mediodía continuó en el cementerio de la Chacarita, en donde descansarán sus restos en el Panteón de Actores. Una multitud se acercó a demostrarle el gran cariño que le tenía.

También está prevista para hoy una marcha por la modelo y todas las víctimas que sufrieron mala praxis en manos de Aníbal Lotocki, como el caso de Mariano Caprarola.

En este contexto, un móvil de Intrusos (América) se apostó frente al domicilio de Lotocki. Allí, el periodista Gonzalo Vázquez dialogó con la mujer del doctor. "Acabo de llegar, no voy a opinar de nada. Espero que la marcha sea pacífica. Lo único que voy a llevar a la nena al médico, les pido que no la expongan. No expongan a los menores", aseguró Majo Lotocki.

Consultada sobre la muerte de Silvina, expresó: "Tengo mucha tristeza. Lo que tenga que decir Aníbal lo va a decir él". Ante la pregunta si su marido es un asesino, contestó contundente: "¿Qué dicen? es una barbaridad lo que dicen, ustedes lo saben. Gonzalo, yo te responsabilicé el domingo y sabés muy bien de lo que hablo. Chicos llego tarde, después lo hablamos".

Recordemos que el domingo pasado, el matrimonio protagonizó un fuerte cruce con un móvil de Intrusos. Luego que una persona se presentara en la puerta de la casa del doctor y lo increpara, Lotocki y su mujer salieron a contestarle. En ese momento se produjo un tenso cruce con el movilero.

"Ustedes son culpables de esto, generan esto", disparó Majo, a lo que el notero respondió "Sos una irrespetuosa Majo, hago mi trabajo".