Flor de la V se quebró al aire mientras despedían los restos de Silvina Luna

Este miércoles comenzó el velatorio de Silvina Luna. En horas de la tarde, se trasladó su cuerpo al cementerio de la Chacarita para su eterno descanso. Como era de esperarse, los medios de comunicación realizaron la cobertura. En Intrusos (América TV), Flor de la V no pudo contener las lágrimas al ver las imágenes.

"No puedo creer, te juro que veo las imágenes y no lo puedo creer. Una chica llena de vida, tan joven, llena de bondad, de amor, de compasión, no puedo creer lo que le pasó", comenzó expresando visiblemente afectada.

El último adiós a Silvina Luna.

"Hay algo que me queda de su última entrevista que ella dio con Ángel de Brito, donde dijo sobre Anibal Lotocki: "nunca me llamó para pedirme perdón", perdón, quizás eso le hubiera bastado, ella se fue sin ese pedido de perdón y sin la justicia, porque esta persona sigue libre", agregó indignada.

Finalmente, la conductora realizó un especial pedido: "Espero que esto sirva de algo, no solamente para tomar conciencia, sino para que Silvina tenga justicia como tantas otras víctimas. Hoy estamos despidiendo a una compañera, a una amiga, todos en el medio la conocíamos. Era una chica que tenía sueños, soñaba con formar una familia, soñaba con tener hijos, y ese sueño terminó en la cama de un hospital, y esa muerte no puede quedar impune, nos vamos a ocupar de que así sea".