Coti Romero reveló el valioso consejo que le dio Silvina Luna

Coti Romero volvió a mostrarse super afectada por la muerte de Silvina Luna. La ex participante de la última edición de Gran Hermano reveló detalles del encuentro que mantuvo con la modelo el pasado 16 de mayo, cuando ambas se encontraron en LAM (América TV) durante la entrevista que Silvina le dio a Ángel de Brito y que tenía a la correntina como panelista invitada.

En ese contexto, Coti aprovechó la oportunidad fuera de aire para pedirle consejos sobre su futuro en el ambiente mediático. "Ella me dijo que me acepte como soy y que no caiga en eso", comenzó recordando. "Ella dio un mensaje de ‘acéptense’, ‘disfruten la vida’, ‘no se dejen guiar por los comentarios de la gente’", agregó.

Coti Romero.

Con respecto al fallecimiento de la modelo, opinó: "La verdad es fuerte ver cómo está pasando esto y cómo el hijo de put* de Lotocki sigue libre. "Era re joven y hacía poquito había fallecido Mariano (Caprarola) por esta misma razón de mala praxis. Es muy fuerte eso, a mí me puso la piel de gallina. No podía creerlo", expresó Romero.

Finalmente, compartió su deseo de que el caso de Silvina sirva para que toda la sociedad reflexione sobre el tema: "Ojalá sirva para concientizar y para que la gente deje de opinar de los cuerpos. Porque ella lo único que quería era encajar en la sociedad, sentirse aceptada".

Silvina Luna.

Recordemos que la causa que investiga la muerte de Silvina Luna sumó ayer un nuevo capítulo. El lunes se reunió la junta médica y se realizó la autopsia para determinar si existió mala praxis por parte del doctor Aníbal Lotocki.

En diálogo con Intrusos (América TV), Fernando Burlando dio detalles sobre los primeros resultados de la autopsia. "Sacaron mucho material de los glúteos, de las piernas y del hueco poplíteo, es decir, detrás de la rodilla", expresó el letrado. "Por lo que se pudo observar se trataba de un material pesado y duro", agregó.