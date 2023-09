Revelan los primeros resultados de la autopsia a Silvina Luna

La causa que investiga la muerte de Silvina Luna suma un nuevo capítulo. Esta mañana se reunió la junta médica y se realizó la autopsia para determinar si existió mala praxis por parte del doctor Aníbal Lotocki.

Según compartió Ángel de Brito en sus redes sociales, los primeros resultados de la autopsia a la modelo determinaron que "Silvina tenía piedras en la cola, en las piernas, en el ciático y en las rodillas", según información vertida en el programa El Diario de Mariana (El Trece).

En diálogo con Intrusos (América TV), Fernando Burlando dio detalles sobre los primeros resultados de la autopsia. "Sacaron mucho material de los glúteos, de las piernas y del el hueco poplíteo, es decir, detrás de la rodilla", expresó el letrado. "Por lo que se pudo observar se trataba de un material pesado y duro", agregó.

Para finalizar, Burlando advirtió que ese componente estaba afectando la movilidad de la modelo."Tenía también en la zona del ciático. Eran como piedras, que estaban comprometiendo la columna. Por eso, infiero que a eso se debían los dolores que ella manifestaba".

Recordemos que el titular de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, Sandro Abraldes, pidió a la Cámara Nacional de Casación que se preservara el cuerpo de Silvina para realizar la correspondiente autopsia.

Su hermano se constituyó como particular querellante: "Que se castigue al responsable con el máximo legal, y que me tenga en el carácter de querellante particular (...), como así también receptar mi reserva de constituirme en actor civil, para lo cual autorizo expresa y formalmente a mis letrados patrocinados para que procedan consecuentemente con todas las facultades y prerrogativas de ley", expresó en su presentación judicial.