La última entrevista que dio Silvina Luna antes de su internación

En medio del dolor y el pedido de justicia por la muerte de Silvina Luna, ocurrida el jueves 31 de agosto, apareció un material inédito: la última entrevista que la actriz brindó a un podcast, días antes de internarse en el Hospital Italiano, a mediados de junio.

El material lo difundió el periodista Agustín Rey en Estamos a tiempo, por América, y pertenece al programa de Luciano Vilas, un productor y compañero de meditación de Silvina Luna que la invitó a contar su experiencia personal, sin saber que esa sería su última oportunidad de escucharla.

“Son los momentos previos al desbarranque de salud de Silvina Luna, cuando ella soñaba con seguir trabajando, produciendo, estando en el medio”, dijo el conductor Mariano Yezze, antes de transmitir al aire tramos de la conversación, que quedó grabada en video.

A Silvina se la veía cansada, pero esperanzada y con las energías puestas en el objetivo de salir adelante, curarse la bacteria que tenía en el cuerpo y así poder acceder al trasplante de riñón que le cambiaría la vida.

Silvina Luna participó en un podcast 10 días antes de ser internada. Captura TV.

“Me pasó de que me puse bastante rígida y estructurada, y muy organizada. Y después, cuando empecé a conocerme, que es lo más maravilloso para mí, un camino de ida, me di cuenta que esa organización la podía llevar con conciencia y con cosas que me nutren”, decía la ex Gran Hermano.

“Podría ser desde lo físico, lo mental o lo espiritual, pero tenía que poner toda la energía ahí, y después cosas de la vida que te llevan a estar en el presente; y hoy estoy en un proceso así. Y bueno, es el día a día”, seguía en la charla que tuvo lugar diez días antes de que Luna quedara internada.

La actriz en su última visita a LAM, a mediados de mayo de este año. Instagram Silvina Luna.

Hasta último momento, la rosarina señalaba la importancia de lo pequeño en su día a día: “Son cosas chiquitas, metas cortas, y a veces necesitamos como pasar una situación difícil, pero para darnos cuenta de que somos de la impermanencia, somos finitos y que todo se puede terminar en cualquier momento”.

De vuelta en el estudio, Yezze expresó no tener palabras ante el video. “Ella ya exhibía el malestar en su rostro, pero nada hacía pensar en ese desenlace”, cerró el conductor luego de ver las últimas imágenes de la modelo.

La amiga de Silvina Luna recordó sus últimos días

"Quería vivir. Hasta los últimos días que se dio cuenta que no podía más y lloraba. Me llegó a decir que quería trascender, que no aguantaba más estar en ese cuerpo enfermo. Fue terrible. Acompañarla en eso fue un dolor inmenso", contó Analía, una de las mejores amigas de Silvina, en A la Barbarossa.

"Fue una luchadora hasta el último momento. Lo dio todo. Ella nos miraba y nos decía ‘la tengo difícil’. Pero seguía pidiendo por favor que la ayudemos a hacer ejercicios para poder levantarse. Su objetivo era salir de ahí, quería vivir", indicó sobre los últimos momentos de la querida Silvina Luna, por la que todo un país pide justicia.