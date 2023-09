Foto y video: cómo quedó el brazo de Ernestina Pais tras la pelea con su hijo

A lo largo de esta semana se conoció que Ernestina Pais protagonizó un conflicto familiar con su hijo mayor Benicio. Según trascendió, la conductora mantuvo una fuerte discusión con el joven de 19 años y tuvo que intervenir la policía. El problema cobró una enorme magnitud en los medios.

Pero el gran misterio de la historia es uno: ¿Qué fue lo que realmente pasó? Hubo una primera versión que hablaba de una pelea que atentó con la vida de Ernestina Pais, aunque luego la propia conductora salió a desmentir eso.

"Me caí por la escalera y me quebré el brazo, pero se confundió todo porque eso sucedió en el marco de una discusión. Se confundió una cosa con la otra. Acá no hay ninguna situación de violencia doméstica ni nada por el estilo", explicó en los últimos días.

Lo primero que había circulado sobre este accidente de la conductora es que Benicio, de 19 años, estaba con su papá, Alejandro Guyot, cuando fue reprendido por alguna indisciplina y "sancionado" con la pena de "sacarle el wifi".

Según esa teoría, el muchacho luego llegó a la casa de su madre y sucedió todo lo demás, con la periodista sufriendo lesiones y supuestas mordeduras en su brazo derecho. Por eso la duda se puso alrededor de la figura del joven.

Esa misma versión detalla que Ernestina Pais extendió el castigo que había impuesto su padre, y que el joven habría reaccionado muy mal con su madre. Luego, la policía especializada en violencia de género y familiar terminó interviniendo, con ella siendo derivada a un centro médico para curar sus heridas y tranquilizarse después del shock.

La imagen que confirma que Ernestina Pais sufrió una lesión en su brazo derecho.

Así llegamos al dato que surgió por estas horas, cuando Paparazzi dio a conocer una prueba exclusiva del accidente que sufrió la famosa: la imagen de su brazo cubierto por un yeso, en un video dentro del cual se la puede pescar in fraganti en las inmediaciones de su casa.