Verónica Lozano reveló por qué su hija no quiere fiesta de 15

La conductora Verónica Lozano habló de su costado más familiar en una charla con LAM, en donde explicó cómo es su relación con su hija Antonia, quien sorprendió al decir que no quiere fiesta de 15 años.



En días en los que esa celebración está muy presente, por la inesperada decisión de Juan, el hijo de Florencia Peña, de festejarlo, ahora se conoció que la hija de la conductora de Telefe prefiere lo contrario.

Verónica Lozano y su hija Antonia.



“Me preguntaban si Antonia quería una fiesta de 15. Por el momento no. Hay días que dice que sí y otros días que dice que no. Pero cuando dice que sí, dice que sería una fiesta comunitaria, con otras amigas”, contó Verónica Lozano.



Al mismo tiempo, la conductora de Telefe se metió de lleno el vínculo con su hija adolescente, que está llegando a una edad que, muchos padres, reconocen que no es fácil, por la forma en la que hay que comunicarse.



“Cómo pasa el tiempo. Eso es loco. Hay que encontrarle el punto justo, que tu hijo o hija tenga la confianza suficiente, pero sin perder los bordes de la paternidad o la maternidad, que es lo más complejo”, remarcó Verónica Lozano.

Verónica Lozano, el Corcho Rodríguez y Antonia.



Si bien Antonia recién está por cumplir los 15 años, hasta el momento siempre optó por mantener el perfil bajo en su vida, aunque habrá que ver qué buscará para su futuro, si tal vez algo relacionado a los medios.



Antonia nació en el año 2009, fruto de la relación de Verónica Lozano con “El Corcho” Rodríguez, con quien no está casada, ya que alguna vez reconoció que el casamiento no es lo suyo.