Con el fallecimiento de Silvina Luna, tras una larga lucha por sus problemas de salud, todas las miradas volvieron a apuntar a Aníbal Lotocki, el médico que la operó y le produjo los daños irreversibles en su cuerpo.



Mucho se habla en estos días de la culpabilidad del cirujano, que aún permanece libre. Sobre esto, Mauro Szeta hizo un análisis y explicó cuáles son las chanches reales de que termine preso.

Aníbal Lotocki operó a Silvina Luna y le produjo irreversibles daños en su salud.



“Yo pensaba recién, porque vale la pena reforzar la idea de que el hecho de un periodista de policiales esté hablando ahora de Silvina Luna”, comenzó diciendo el periodista de policiales en Cortá por Lozano.



“Marca claramente que estamos en presencia de una muerte producto de una actividad criminal. Ella no murió de muerte natural o por una cuestión propia de salud”, sostuvo Mauro Szeta de manera contundente.



“Y les cuento que el fiscal, que es a mi criterio la única persona valiente en todo el expediente, está analizando algo muy difícil. Porque la pregunta que todos nos hacemos es, ahora con esta situación, ¿va a ir preso Lotocki?”, agregó luego.

Mauro Szeta explicó cuáles son las chances de que Aníbal Lotocki vaya preso tras la muerte de Silvina Luna.



Sin embargo, a pesar de todas las pruebas que hay en contra de Aníbal Lotocki, todo el mundo se pregunta por qué no está preso. “Es muy complejo desde lo penal, más allá de la mala praxis. El tema es que él ya fue juzgado por un hecho que fueron las lesiones graves que le causó a Silvina Luna, Stefi Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa”, explicó Mauro Szeta.



“Eso fue juzgado y tuvo una sentencia de primera instancia, de cuatro años. ¿Por qué no fue preso? Porque apeló. Y, según el código que nos rige, mientras una sentencia no está firme, le permite a él estar libre e, incluso, operar. ¿Puede un fiscal intentar que se amplíe la imputación? Ahí está el tema, tiene que encontrar un argumento técnico para ampliar la acusación”, cerró el periodista.