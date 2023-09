Atentado en la casa de Anibal Lotocki: el frente fue escrachado

Este jueves, a sus 43 años, murió Silvina Luna tras una larga batalla contra varios malestares de salud que la atormentaron por más de 10 años. Tras realizarse una cirugía estética con el médico Anibal Lotocki, la modelo y actriz comenzó con una insuficiencia renal que derivó en mayores complicaciones de salud.

Al día siguiente de la muerte de Silvina Luna se viralizaron los chats que mantuvo con Lotocki en donde ella le dice que se siente mal y que algunas de las dolencias que la afectan tienen que ver con la zona en la que él trabajó; sin embargo, él tiene una actitud esquiva y minimiza sus dolencias.

Silvina Luna necesitaba un transplante de riñón

“Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola. Donde me rellenaste, tengo un hematoma, me duele y casi no puedo sentarme. No sé si fue el avión o el calor de acá, pero empeoró y me duele mucho. ¿Hay posibilidad de que se infecte algo? ¿Qué puedo hacer? Espero tu respuesta”, le escribió Luna a Lotocki y agregó: "Los pinchazos siguen... Tengo algo duro alrededor del músculo... ¿Se pudo haber encapsulado?"

Anibal Lotocki está acusado de inyectarle metacrilato a Silvina Luna

Este domingo, según reveló America TV, la casa de Anibal Lotocki en Olivos sufrió un atentado. Días antes su auto, que estaba estacionado en la esquina de su domicilio, fue agredido con huevazos y ahora fue el turno del frente de su casa.

Las manchas en el frente de la casa de Anibal Lotocki

Vecino o algunos que repudian a Lotocki y piden justicia por Silvina Luna le tiraron bombas de pintura al frente. Las imágenes fueron difundidas por América TV.