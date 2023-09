Lionel Messi contó cómo es Antonela Roccuzzo como mamá

En su divertida entrevista con Migue Granados, Lionel Messi habló de aspectos de su vida poco abordados durante años, más precisamente sobre su familia. En ese sentido, fue muy elogioso de Antonela Roccuzzo como madre.



Sucede que el influencer e hijo de Pablo Granados llevó la entrevista hacia el costado del que no suele hablar el capitán de la Selección Argentina. Allí, le preguntó, primero, si era buen padre. “Creo que sí”, respondió.



“¿Sos buen padre porque tuviste buenos padres?”, le repreguntó Migue Granados a Lionel Messi, quien ahí sí no dudó en destacar a sus padres, a Jorge y a Celia. “Sí, absolutamente”, contestó. “Porque a veces uno aprende de los padres lo que no hay que hacer”, acotó el entrevistador. “Sí, eso es verdad también”, coincidió el ídolo.



En ese marco, Migue Granados le preguntó si Antonela Roccuzzo es buena madre. Allí, ninguna duda. “Ella es buena madre. La admiro. La verdad que ella pasa las 24 horas con ellos. Estoy afuera mucho tiempo: viajes, partidos, Selección, pretemporada”, reveló Leo Messi.



“A veces nos vamos un mes o dos meses y ella está todo el día. Yo me he quedado todo un día con los tres y te la regalo”, agregó el capitán de la Selección Argentina y actual futbolista del Inter Miami.

Antonela Roccuzzo, Lionel Messi, Thiago, Mateo y Ciro. Foto: @antonelaroccuzzo.



“¿Ya cerraste la fábrica?”, le preguntó Migue Granados, en clara referencia a si tienen intenciones de buscar a la nena (hasta el momento, tienen tres varones). “No sé. Nos gustaría. No estamos en la búsqueda, pero nos gustaría ver si llega le nena”, contestó Lionel Messi, dejando la puerta abierta.



No obstante, si bien el mejor futbolista de la historia reconoció que la idea de tener otro hijo la están analizando, ante la pregunta de Migue Granados sobre si lo estaban buscando, la respuesta fue que no.