El gesto de Luis Brandoni con Ricardo Darín luego de criticarlo ferozmente

Luis Brandoni hizo un mea culpa tras haber criticado ferozmente a Ricardo Darín y su protagónico en la película Argentina, 1985, situación que tildó de "canallada". E legendario actor se disculpó con su colega y así cerró la polémica que saltó a los titulares de todos los medios.

“¿Cómo pudiste, Ricardo, hacer esa película, que es una canallada?”, había sentenciado Luis Brandoni sobre la participación de Ricardo Darín en el mencionado film. Por su parte, el artista de las producciones más exitosas del cine nacional se limitó a decir que estaba "anonadado" y con "dolor en el alma" por los dichos del emblemático intérprete.

Ricardo Darín y Luis Brandoni, en una escena de la película La odisea de los giles.

En diálogo con Radio Mitre, Brandoni se sinceró sobre su cruce con Darín y comentó: “Estoy tratando de comunicarme con él para pedirle disculpas. No me referí a Ricardo Darín. Me refería a la película, no a él, por supuesto que no”.

De todas formas, siguiendo en su línea de cuestionamiento contra Argentina, 1985, Luis Brandoni argumentó: “Que hayan omitido a la Conadep es una canallada. Sin la Conadep no hubiese habido juicio. El juicio se hizo porque la Justicia militar no quiso juzgar a sus pares”.

Ricardo Darín junto a Peter Lanzani en una escena de Argentina, 1985.

Además, Brandoni apuntó: “No aparece la figura del gestor de todo esto, que fue Raúl Alfonsín. Ítalo Luder aparece como uno más cuando estaba a favor de la amnistía”.

Más allá de la polémica con Ricardo Darín, Luis Brandoni profundizó en que existe un blindaje del cine argentino a cuestionar al peronismo. “No hay película en la que se atrevan a criticar al peronismo. ¿Por qué no se hizo una película sobre todo lo que fue la desaparición de los ferrocarriles o de la Triple A, por ejemplo?”.