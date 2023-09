Ximena Capristo contó cómo fue su última charla con Silvina Luna y qué decía en su último mensaje

El sacudón que causó la muerte de Silvina Luna dejó en shock a todos. La rosarina estuvo más de tres meses internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano, antes de fallecer este jueves después del mediodía. La conmoción fue total, y entre tantos famosos que dieron su testimonio, Ximena Capristo reveló cómo fue su última charla con ella.

Ximena Capristo fue una de las personas que más cerca estuvo de Silvina Luna. No fue de ahora, sino desde siempre, desde que coincidieron en Gran Hermano 2001, cuando se hicieron íntimas amigas.

Este viernes por la noche, la esposa de Gustavo Conti se prestó a una charla con Ángel de Brito y a través de un contacto telefónico dio a conocer detalles profundos del vínculo que tenía con su amiga. Se la notó fuertemente conmovida por todo lo que está pasando.

"Anoche no me podía dormir y me puse a buscar mensajes de Silvina, audios, videos. A nosotras nos unieron muchas cosas, la experiencia de poder haber compartido la casa de Gran Hermano, la fama, el estar en momentos buenos y en momentos malos. Hubo épocas en que estuvimos separadas porque ella viajaba mucho afuera, a Miami, a Panamá, fue siempre una mujer muy libre", comenzó explicando, fuertemente emocionada y quebrándose en llanto.

“Creo que disfrutó mucho de la vida. Escuché un mensaje ayer con su voz que decía que iba a llevar a mi casa una ensalada orgánica para un asado. No lo puedo creer todavía”, agregó entre lágrimas.

Y siguió: “Para nosotros es re difícil, yo no tengo ánimos para hablar, estoy muy triste, me imagino cómo estará Ezequiel. Siempre creí que ella iba a salir adelante y que iba a ser una internación más, porque Silvina se internaba habitualmente y después salía, y luchaba contra los dolores como una cosa de rutina”.

El dolor de Ximena Capristo por el fallecimiento de Silvina Luna.

Entre lágrimas, continuó con su relato y reveló cómo fue el último encuentro que tuvo con Silvina Luna. “La ultima vez que la vi fue internada, en el hospital. Nos abrazamos mucho, nos besamos, nos dijimos que nos amábamos. No lo puedo creer todavía. La última vez que estuvo intubada y le sacaron el respirador, la fuimos a ver con Gustavo”, dijo.