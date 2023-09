El dramático testimonio y la denuncia de la amiga de Silvina Luna que estuvo hasta el final

Una amiga muy cercana de Silvina Luna, que estuvo con la actriz hasta su último suspiro compartió su dramático testimonio en comunicación con LAM (América), y también deslizó una fuerte denuncia respecto a la mala praxis de la que fue víctima la modelo y que la llevó a atravesar largos años de un calvario de salud.

Milca Gili es el nombre de una de las amigas más íntimas de Silvina Luna, y en un mano a mano con Ángel de Brito expresó entre lágrimas: “La acompañé a muchas internaciones, no solo a esta última. No tengo palabras para describir la forma en la que se fue, la forma violenta en la que se fue. Fue muy terrible”.

Además, la entrevistada remarcó que Luna más allá de su deterioro de salud tenía proyectos por delante y que su hermano Ezequiel estaba dispuesto a donarle un riñón. “Ella quería tener hijos, quería formar una familia, quería hacer el trasplante. Él ya estaba dispuesto a darle el riñón, parecía que todo iba a ir bien, pero tuvo una bacteria que no se iba y eso fue al principio de todo”, explicó Milca Gili.

Con la voz quebrada, la amiga de Silvina Luna siguió: “No se pudo y la acompañé hasta al final. La cuidé, con Ezequiel parecíamos enfermeros. Era una cosa de asistir, de un cuerpo que cada vez estaba peor. Ella tenía mucho amor y me agradecía y les agradecía a los médicos, a todo el mundo. No tenía bronca”.

En sintonía con el enojo de todas las personas que quisieron a la actriz por el daño que se le generó en su salud, su amiga denunció entre en medio de su llanto: “A mí me robaron a mi amiga, me la mataron. Ella no se quería ir y yo no quería que se vaya. No tengo consuelo. Eso que dicen que ahora está en paz, en un lugar mejor, mentira”.

Silvina Luna en la última nota que dio a LAM en mayo de este año. Foto: Captura TV.

Además, la amiga de Luna no dudó en apuntar contra Aníbal Lotocki, el médico que le inyectó metracrilato a la modelo, situación que derivó en progresivo cuadro de insuficiencia renal. “No es justo. Esta persona que no tiene un mínimo de arrepentimiento, no le importa nada. ¿Cómo puede ser que nadie haga nada? Confío en la justicia, en que Fernando Burlando va a hacer algo, pero... ¿Quién me devuelve a mi amiga?”.

Finalmente, sobre los últimos días de vida de Silvina Luna, su amiga contó: “Estuvimos todo el tiempo con ella. El amor que veía del hermano me daba fuerzas y quería ir e iba a verla. Pensé que con fe y con amor iba a salir porque ella quería salir, no se quería morir, pero no se pudo”.