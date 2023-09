El radical cambio de look de Coti Romero, una de las figuras del Bailando 2023

Sin duda, Coti Romero se convirtió en unas de las figuras del Bailando 2023, por un lado por su brillante performance en la pista, pero también por su personalidad y, lógicamente, por su culebrón con El Conejo Quiroga.



La joven correntina hizo su estreno en el show de Marcelo Tinelli en la pantalla de América, canal donde ya tenía apariciones desde hacía un tiempo de la mano de Ángel de Brito, en LAM, su programa.

Coti Romero compartió su cambio de look. Foto: @cotyrommero.



Ya habiendo conseguido su lugar en los medios, que fue uno de los objetivos con los que ingresó a la casa de Gran Hermano, ahora Coti Romero busca afianzarse. Y en esa búsqueda ya arrancó muy bien en el Bailando 2023.



En ese contexto, a pesar de los problemas amorosos con El Conejo Quiroga, se la ve disfrutando mucho de este momento a Coti Romero, que en las últimas horas sorprendió a sus seguidores de Instagram con un radical cambio de look.



Hace unos meses, la correntina había cambiado el color rubio, con el que entró a la casa de Gran Hermano, por el naranja. Sin embargo, al poco tiempo decidió regresar a su color natural, previo al nuevo cambio, que exhibió en estas horas.

Ahora, Coti Romero decidió renovar su apariencia con un corte de pelo de la mano de su estilista preferido, Javier Luna. En su cuenta de Instagram, la ex Gran Hermano y actual Bailando 2023 mostró el resultado de su cambio de look, el cual se destaca por el cabello a la altura de sus hombros con movimientos en las puntas.



“Pequeño cambio, ¿no?”, escribió Coti Romero en su cuenta de Instagram, donde sus seguidores y fanáticos aprobaron casi de manera unánime el cambio de look, llenando de elogios su posteo.