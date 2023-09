Agredieron y amenazaron de muerte a un famoso conductor de C5N en un restaurante

Este jueves, el famoso conductor de C5N Pablo Duggan contó que fue agregido y amenazado de muerte en un restaurante por un hombre. El periodista reveló que el agresor fue detenido por la policía.

El comunicador que lidera el programa Duro de Domar en la pantalla de C5N dio detalles del tenso momento que atravesó en un local gastronómico de Trigre, mientraas estab con su esposa y su hijo de solo diez meses.

"Fue un momento horrible. Nunca viví algo así en 25 años de carrera. Mi mujer todavía está temblando. Mi hijo de 10 meses lloró durante una hora y media seguida", contó Pablo Duggan en el programa Argenzuela, que también se emite por C5N.

Luego, el conductor precisó: "Fui amenazado de muerte por esta persona. La mujer de esta persona, de Lisandro Togni de 47 años que se dedica al marketing, me decía ‘kirchneristas no pueden estar en este restaurante. Rajen de acá'. Eso gritaba la mujer mientras este tipo me decía 'te voy a matar'. Después se me acercó y me escupió la cara. Esto es odio político y amedrentarnos a quienes pensamos distinto a otras personas".

Pablo Duggan compartió la imagen de su agresor. Foto: Twitter @pabloduggan.

Pablo Duggan comentó que procedió a hacer el llamado de emergencia correspondiente, y las autoridades se encargaron del asunto. "Fue una situación desagradable. Cuando le dije a este hombre que estaba en comunicación con el 911, fue a esconderse en un box. Ahí llegó la policía y lo detuvo", detalló la figura de C5N.

Sobre el episodio de violencia que sufrió, el periodista explicó: "Ellos creen que no merecemos vivir. Es una cosa de locos, una situación muy desagradable. Y lo que quieren obtener es una reacción violenta de mi parte. No van a lograr que yo reaccione. No lo van a hacer. Esto es lo que buscan este tipo de personajes nefastos. Y no lo van a lograr aunque, la verdad, cuesta mucho".

Pablo Duggan en una reciente entrevista a Cristina Fernández de Kirchner en Duro de Domar. Foto: Captura de video C5N.

Finalmente, respecto a su agresor, Pablo Duggan informó: "Lisandro va a permanecer en la comisaría hasta mañana. Después veremos. También le quitaron el teléfono para que no difundiera los videos de mi familia y míos. La verdad, un idiota intolerante y facho".