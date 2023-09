El Álbum de fotos de Juli Castro, la influencer que sacó el puntaje más alto en el Bailando 2023

Volvió Marcelo Tinelli con el Bailando 2023, esta vez en la pantalla de América, y hubo alguien que no estaba en los planes de nadie pero que se convirtió en la revelación de la primera semana al aire: se trata de Juli Castro, la influencer hija de Momi Giardina.



La joven de 20 años demostró no sólo su talento en la pista sino también que los genes están muy presentes, dado que su madre, Momi Giardina, fue bailarina en ediciones anteriores del Bailando. Hoy es panelista de Nadie dice Nada, el programa de Nicolás Occhiato en Luzu TV.

Juli Castro, la revelaciòn del Bailando 2023. Foto: @juli.castroo.



Juli Castro, a fuerza de trucos, movimientos y la evidente química que tiene con su bailarín, no generó otra cosa que elogios y felicitaciones por parte del jurado, conformado por Ángel de Brito, Moria Casán, Marcelo Polino y Pampita.



“Un trío espectacular. No me sorprende que Nahuel, el coach, les haga una coreografía espectacular. Juli, sos brillante. Viniste y la rompiste. Desde que arrancaste con el homenaje a Moria, todo estuvo perfecto. Bienvenidos”, le dijo Ángel de Brito. “Un placer tenerlos en la pista. Qué alegría. Sos una genia total. Me encanta esta energía. Divinos, explosivos. Me encantó el show”, agregó Pampita.



“Para mí es la pareja lejos con más simbiosis, disfrute, show, relax, saber hacer las cosas bien, pero no tienen sobredosis. Hicieron todo relajadamente y el perreo en ustedes es relajado, perfecto. Bien hecho. Me encantó. Para mí, hasta ahora, la mejor pareja”, dijo Moria Casán. “Me gusta mucho lo que hacen, el gripo, el coach. Si hacés el playback de principio a fin, porque queda feo. Voy a poner la nota máxima que estoy poniendo en esta ronda”, sumó Marcelo Polino.

Juli Castro, la revelaciòn del Bailando 2023. Foto: @juli.castroo.



Juli Castro cosechó un total de 25 puntos en su estreno en la pista del Bailando 2023, convirtiéndose, de esta manera, en la participante más votada hasta el momento en la vuelta del programa a la televisión.



Algo en lo que coincidieron los integrantes del jurado es en destacar el enorme carisma que tiene Juli Castro, que se hizo conocida en las redes sociales por sus videos que comparte en Tik Tok, donde exponía su talento para la actuación.

Juli Castro, la revelaciòn del Bailando 2023. Foto: @juli.castroo.

Juli Castro, la revelaciòn del Bailando 2023. Foto: @juli.castroo.

Juli Castro, la revelaciòn del Bailando 2023. Foto: @juli.castroo.

Juli Castro, la revelaciòn del Bailando 2023. Foto: @juli.castroo.

Juli Castro, la revelaciòn del Bailando 2023. Foto: @juli.castroo.