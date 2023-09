Revelan que se cumplirá el último deseo que Silvina Luna hizo antes de morir

La muerte de Silvina Luna continúa generando conmoción en el mundo del espectáculo. Esta semana, y luego de despedir sus restos en el Cementerio de Chacarita, Fernando Burlando reveló cuál fue el último deseo de la actriz.

En diálogo con Catalina Dlugi, el abogado manifestó que la última voluntad de su clienta fue creara una serie sobre Aníbal Lotocki y el calvario por el que atravesaron sus víctimas.

"Silvina me decía que necesitaba toda la causa, recopilar toda la información porque quería hacer una serie sobre la causa Lotocki. El día previo a llevarla al Panteón de Actores, me puse a chequear mensajes y audios de ella, y los últimos tienen que ver con todo esto, preguntándome cómo veía la información y lo que teníamos para hacerla", reveló Burlando.

Fernando Burlando.

En este sentido, el abogado se comprometió a trabajar junto con el hermano de Silvina para concretarlo. "Me acuerdo que me retó para que no me vaya del estudio y la espere para cuando tuviera que venir a buscar todo y empezar a preparar la serie. Su hermano, también quiere cumplir todos los designios y proyectos de su hermana, así que seguro lo hagamos", aseguró.

Silvina Luna.

Recordemos que en los últimos días, famosos y víctimas del polémico cirujano se manifestaron frente a su casa para exigir justicia. Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa (ex pareja de Lotocki), Iliana Calabró y otros ex pacientes marcharon con fotografías de Luna y Mariano Caprarola, recientemente fallecido por presunta mala praxis del profesional, para mostrar su dolor por lo sucedido.