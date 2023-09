El día que Silvina Luna reveló que sufrió bullying por su belleza

Silvina Luna murió este jueves a sus 43 años tras una larga lucha contra tras una mala praxis que sufrió hace años en manos de Anibal Lotocki. Internada en el Hospital Italiano, la actriz estaba a la espera de un transplante de riñón que no se concretó y falleció este mediodia.

Su carrera comenzó tras participar de Gran Hermano en el 2001, en donde fue una de las participantes más queridas. Al salir se dedicó al mundo del modelaje y a la actuación. Antes de ingresar a la casa más famosa del país, en su adolescencia, había dado sus primeros pasos en el mundo de los medios en su Rosario natal.

Silvina Luna había participado en algunas publicidades y por ello había sufrido bullying en el colegio, según contó en una entrevista.

Silvina Luna se dedicó al mundo de modelaje desde su adolescencia.

"Sufrí bullying un par de veces en la escuela. La pasé bastante mal los primeros años porque hacía publicidades. Empecé como modelo desde muy chica que me llevaba mi mamá a los castings e hice una publicidad en canal 5 de Rosario", comenzó relatando invitada en PH Podemos Hablar.

"Mi escuela era bastante picante y bueno me hacían bullying por linda, qué se yo por salir en una publicidad. La verdad fue feo, me esperaban en la puerta del baño, me perseguían hasta mi casa", explicó Silvina Luna generando la sorpresa del resto de los invitados al programa conducido por Andy Kusnetzoff.

"Tuve que hacerme fuerte, enfrentarme. Tenés que arreglarte, tuve que sacar ahí mi personalidad y un poco empezar a jugar ese juego de irme hasta las manos", recordó Silvina Luna sobre su adolescencia.

"Si tengo amigos del colegio. Después en tercero, cuarto y quinto estuvo bien, pero pero si los primeros años fueron complicados. Llegaron a amezarme una vez con pegarme", agregó la actriz.

Mirá el video de Silvina Luna hablando sobre su adolescencia