La contundente opinión de el Conejo Quiroga sobre la participación de Coti Romero en el Bailando 2023

La cuenta regresiva para el inicio del Bailando 2023 ya comenzó. A pesar de que la fecha del estreno de la nueva edición se pospuso en varias ocasiones, la competencia ya tiene día definido: el lunes 28 de agosto por América TV. Veintiocho participantes estarán en la pista y serán juzgados por Pampita, Moria Casán, Ángel de Brito y Marcelo Polino; entre ellos se encuentran Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga, exjugadores de Gran Hermano 2022.

Romero y Quiroga se conocieron en el reality de Telefe y allí iniciaron un romance que trascendió la pantalla. Pero unos meses después, en junio, terminaron su relación. Actualmente, cada uno está preparándose para el Bailando, pero no dejan de ser consultados por su situación sentimental.

Los jovenes se enamoraron dentro de "la casa más famosa del mundo".

"El Conejo" asistió este martes en LAM junto a Juli Castro, otra de las confirmadas para el ciclo que conduce Marcelo Tinelli hace más de 15 años. El futuro concursante habló sobre su preparación para la competencia de baile y también de su expareja, Coti Romero.

Yanina Latorre le enseñó a Quiroga un fragmento de Intrusos donde fue entrevistada Coti. La joven se quebró en el programa conducido por Florencia de la V al hablar de su salud mental y su estado sentimental con "El Conejo".

Alexis contó que está apoyando a Coti. Créditos: captura de pantalla LAM.

"¿En qué situación está ella y ustedes? ¿Por qué está tan mal?", preguntó Yanina al finalizar el video. "Son muchas cosas. Yo estoy del lado de que la estoy acompañando de lo que más puedo. Nunca me he alejado, siempre he estado apoyándola", respondió el exparticipante de Gran Hermano.

Luego, fue consultado por una Marcia, una de las panelistas invitadas: "Se la ve bastante vulnerable. ¿Vos qué pensás? ¿Que la ayuda tener toda esta exposición?". Y "El Conejo" le contestó: "No quiero sonar egoísta, pero si fuese por mí, en lo personal, la he visto en situaciones muy feas y la sacaría del Bailando".