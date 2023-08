Luis Ventura abandonó una nota en vivo tras una fuerte discusión con Cinthia Fernández

Luis Ventura estuvo al aire en Nosotros a la mañana (El Trece) para debatir sobre la gran polémica del fin de semana: ¿Es verdaderamente Luis Miguel quien actuó en Buenos Aires o es un doble?

Mientras el periodista daba su visión de los hechos, Cinthia Fernández no ocultaba su cara de reprovasión, con expresiones y gestos de rechazo a lo que contaba el periodista.

"No me pongas a Cinthia Fernández haciendo gestos porque si no corto. Les estoy haciendo un favor. Estoy cansado de que me descalifique esta piba", expresó furioso.

"Lo mismo me pasó todo el año pasado a mí. Qué casualidad", respondió Cinthia. "Estoy cansado de que esté hablando boludeces por todos lados. Les hago un favor y salgo al aire con ustedes", agregó el presidente de APTRA.

"Mirá, qué casualidad. Tanto tiempo al aire. Yo tengo el mismo derecho", disparó Cinthia. "Entonces respetenme por lo menos. Si no, estoy con el juicio de Jorge Rial, me voy con el juicio y ‘chau pinela’", insistió Ventura.

"Después dicen que la maltratan, machirulo y me empieza a decir boludeces. Y no quiero porque es una piba a la que yo respeto, madre de familia, y no quiero entrar", opinó y finalmente optó por cortar la llamada. "Es una piba que vivió mintiendo. Les mando un beso", manifestó antes de abandonar el aire.