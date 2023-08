Agustina Cherri contó cómo hace para amamantar a Bono mientras trabaja

Si bien Agustina Cherri se convirtió en madre nuevamente hace seis meses, nunca dejó de trabajar. De hecho, nunca dejó de hacerlo tampoco con sus otros hijos. Ahora, reveló cómo se organiza para amamantar mientras trabaja.



“Me voy sacando leche, en todos los momentos, en todos los baches, ese es mi único objetivo. Tenés que sacarla y freezarla rapidito”, contó la actriz en su visita a La Peña de Morfi, el programa que conduce Georgina Barbarossa en Telefe.

Agustina Cherri, junto a Bono, su cuarto hijo. Foto: @agustinacherriok.



“Tengo un arreglo con el hotel que está enfrente del teatro. Porque cuando comencé a ensayar para la obra, mi bebé tenía 25 días. Entonces tengo una suite. Y los sábados entre función y función, me cruzaba en Calle Corrientes, le daba la teta y volvía. Ahora que está de seis meses se queda más en casa”, agregó Agustina Cherri.



Asimismo, valoró la gran ayuda de su familia, tanto de su pareja, Tomás Vera, y sus hijos. “Todos colaboramos para que yo pueda trabajar. Es una cuestión de organización y amor por lo que uno hace. No contemplo la idea de no trabajar”, comentó la actriz.



“Mis hijos me acompañaron toda la vida en mi trabajo. Nunca dije que no a un trabajo por mis hijos. Y siempre me las ingenié para estar con ellos”, agregó Agustina Cherri, que también hizo referencia a cómo maneja los tiempos familiares.

Agustina Cherri y Muna.



“Muna tiene más actividades que yo, canto fonoaudiólogo, ensayos. Nilo está con el fútbol. Alba tiene natación. Y todos con diferentes horarios. Y encima vivo lejos, muy lejos. Pero jamás me voy a mudar ahí porque es mi lugar en el mundo. Voy y vengo todo el día”, contó Agustina Cherri.



“Mi carro es como un motorhome. Tengo todo. Vos te asomás y tengo un sacaleche enchufado por ejemplo. Cualquier ratito que tengo, la meto en una heladerita que tengo y la llevo al teatro”, reveló la actriz.