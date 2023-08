La ex pareja de Javier Milei reveló cómo es el libertario en la intimidad: "Siempre fue muy..."

Daniela Mori, ex pareja de Javier Milei y ex cantante del grupo Las Primas, volvió a ser entrevistada en el marco de la gran elección que realizó el líder libertario en las elecciones de este domingo.

En diálogo con LAM, Daniela recordó su relación con Milei: "Fue muy linda", sintetizó. En este sentido, Ángel de Brito se mostró sorprendido por los distintos ambientes en los que ambos se movían y cómo llegaron a generar un vínculo. "Se dio así. Fue lindo y divertido, seguramente por esa diferencia que había entre los dos", consideró Daniela.

"Me acuerdo que hablaban mucho del sexo tántrico...", aseguró De Brito. "Era cierto, pero a mí me da vergüenza hablar de eso, de esas cosas más privadas. Pero todo era así tal cual", afirmó.

También fue consultada por la personalidad de Milei: "Hasta donde yo lo conocí, que estuvimos juntos hasta 2019, siempre fue así: muy eufórico, muy apasionado".

Recordemos que durante el mediodía de este lunes, Daniela se había expresado en Socios del Espectáculo (El Trece) sobre su vínculo con el candidato a Presidente. "Fue impresionante, me emocionó. Pensé que le iba a ir muy bien, pero ninguno se imaginaba que le iba a ir tan bien. Literalmente, el país se pintó de color violeta", expresó.

Al ser consultada sobre la posibilidad de una reconciliación, Daniela opinó: "Por ahora te diría que no, no lo sé. Si existiera futurología, ya me hubiese ganado la lotería. Si lo voté o no, me lo guardo, estoy muy contenta con el resultado por él".