Quién es el famoso periodista deportivo que "tirotea" a Coti Romero

Luego de su participación en Gran Hermano, la vida dio un vuelco para Coti Romero. La joven cambió su tranquila vida en familia en Caá Catí, Corrientes, para vivir en Buenos Aires, sola con su gatita. En el medio, Coti se separó del Conejo y empezó a recibir todo tipo de mensajes y propuestas por privado.

Hace un tiempo que la correntina, que pronto debutará en el Bailando 2023, contó que le escribían varios futbolistas a su cuenta de Instagram. Un perfil de hombre que en su momento dijo no interesarle, porque prefiere relacionarse con personas más sencillas.

La ex hermanita es hincha de River. Instagram Coti Romero.

Pero Coti Romero es muy futbolera y, con la excusa de hablar del tema, en las últimas horas reconoció que estuvo charlando muy animadamente con un periodista deportivo que se hizo famoso gracias al Mundial de Qatar 2022.

Hablamos de Gastón Edul, quien mientras le hacía una nota a Lionel Messi, el crack emitió su famosa frase “¿Qué mirás, bobo? Andá pallá, bobo”, a uno de los jugadores de Países Bajos. Desde ese momento, Edul se ganó un lugar muy cerca de Messi, a quien sigue a todas partes.

Gastón Edul se hizo famoso por su cercanía a Lionel Messi en Qatar 2022. Instagram Gastón Edul.

Quién confirmó el “tiroteo” de Gastón Edul a Romero fue Yanina Latorre, en Twitter y en la última emisión de LAM, aprovechando que Coti estaba de invitada como angelita. La rubia no quiso dar detalles de su intercambio de mensajitos con Gastón, pero admitió que hubo un “ping-pong” con él y luego dijo que está “abierta a todo” en cuanto al amor.

Esta posible nueva relación se da luego de que Coti contara en varias notas lo mal que la pasó en el último tiempo, cuando se obligó a ocuparse de su salud mental al darse cuenta de que necesitaba ayuda psicológica para transitar su depresión, ansiedad y ataques de pánico que padece.

El Conejo habló de la salud mental de su ex novia Coti Romero

En una de sus últimas visitas a LAM, su ex novio Alexis Quiroga dio a entender que desde su lugar sigue estando cerca de la joven. "¿En qué situación está ella y ustedes? ¿Por qué está tan mal?", quiso saber Yanina Latorre.

"Son muchas cosas. Yo estoy del lado de que la estoy acompañando de lo que más puedo. Nunca me he alejado, siempre he estado apoyándola", respondió el exparticipante de Gran Hermano, quien también será parte del certamen de baile de Marcelo Tinelli. Instagram Coti Romero.

"No quiero sonar egoísta, pero si fuese por mí, en lo personal, la he visto en situaciones muy feas y la sacaría del Bailando", advirtió el Conejo en el programa de América, contundente en su postura.