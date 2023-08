Mariano Martínez se separó: la explicación de su ex novia

Luego estar un buen tiempo soltero y tras aquella ruptura con Camila Cavallo -con quien tiene una hija llamada Alma-, Mariano Martínez había apostado nuevamente al amor junto a Triana Ybáñez, una joven bailarina con quien formalizó este año. Sin embargo, la historia parece haber llegado a su final.

El romance de Mariano Martínez con Triana Ybáñez comenzó a dar sus primeros pasos durante el verano, precisamente en enero, cuando empezaron a llover una serie de posteos románticos que arrojaban indicios de un vínculo sentimental.

Los detectives en redes y rumores hicieron su trabajo, aunque no fue hasta el Día de San Valentín en enero que confirmaron su relación y que hasta tuvieron algunas apariciones públicas en teatros y diferentes centros.

Sin embargo, este viernes por la noche en la más reciente emisión de LAM, Yanina Latorre confesó que la pareja se encuentra en crisis, ya que los likes entre ambos en redes sociales desaparecieron y que eso únicamente sucede cuando los usuarios se bloquean entre sí.

También fue curioso el hecho de que las fotos en Instagram desaparecieron, aunque Mariano Martínez sigue conservando en su perfil dos fotografías con ella. No obstante, todo indicaría que están separados. ¿Cómo seguirá esta historia?

Como parte de esta novela, la angelita intentó contactarse con el actor para conocer en detalle qué fue lo que pasó. Y aunque el intérprete no le contestó lo cierto es que quien respondió a los interrogantes de Yanina Latorre fue Triana Ybáñez, la ex del artista.

Triana Ybáñez y Mariano Martínez están separados y en crisis.

Lo particular de todo esto es que la respuesta de la joven bailarina fue bastante curiosa. “¿Eh? No, borré todo porque estoy cansada de ver bardeos de mujeres, sobre todo hacia mi persona, o comparaciones”, respondió, sembrando aún más misterio y sospechas.