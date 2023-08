La contundente opinión de Romina Manguel sobre las entrevistas a Coti Romero por su salud mental

Tras algunas apariciones de Coti Romero en algunos programas hablando de los problemas en su salud mental, Romina Manguel cuestionó que la televisión sea el escenario para que la exintegrante de Gran Hermano (Telefe) plantee este tema.

Inicialmente, Romina Manguel había compartido en su cuenta de Twitter una reflexión sobre la presencia de una vulnerable Coti Romero en televisión. "En vivo una piba en la tele rota, llorando, deprimida, quebrada contando que no aguanta la exposición y los ataques en las redes. ¿Nadie advierte la contradicción? ¿Alguien que la cuide?", reclamó la periodista

El planteo de Romina Manguel sobre las apariciones de Coti Romero en televisión hablaando sobre su salud mental. Foto: Twitter @rominamanguel.

En tanto que luego, en diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Manguel explicó: "Me sorprendió ver a una piba quebrada en la tele, llorando, temblando, diciendo que estaba muy angustiada y le sonaba el celular porque tenía que tomar las pastillas. Y toda la sintomatología que decía tener estaba relacionada con la exposición y el maltrato de las redes. Digo '¿nadie ve una contradicción ahí?'. Sigue siendo sometida a la exposición mientras cuenta lo que cuenta".

Además de referirse a Coti Romero, Romina Manguel dio su impresión sobre cómo son vistos los problemas en la salud mental. "La depresión es un tabú porque si a uno le duele la cabeza decís 'no puedo ir porque me duele la cabeza', pero nadie dice 'no puedo ir porque no me puedo levantar de la cama, estoy diagnosticada con depresión'. Me parece que esté bueno que se cuente pero tal vez haría falta un profesional de la salud que esté ahí sentado. No sé si esta chica tendría que haber estado ahí o no. Nadie lo elige y está bueno contarlo pero en un marco de contención con gente que sepa. No sé si un estudio de televisión es el lugar", profundizó la comunicadora.

Coti Romero, la exparticipante de Gran Hermano que expone en televisión los problemas en su salud mental. Foto: Captura TV.

Recientemente, Coti Romero reveló en Polémica en el bar (América) que en medio de su momento de alta exposición llegó a pensar en quitarse la vida y contó que se cortaba las muñecas por su desolación. “En algún momento llegué a pensar en matarme. No está bueno estoy que estoy contando, esto no se hace. No es la solución, me lo dijo una persona muy importante que me contuvo. Pero cuando uno está así, las cosas más pequeñas les parecen gigantes y no se da cuenta que la vida es hermosa y efímera", explicó la joven entre lágrimas.