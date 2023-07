La salud de Silvina Luna: las sorpresivas declaraciones de la esposa de Aníbal Lotocki

Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva desde el 13 de junio debido a una complicación en su cuadro de salud que vive desde el 2010, cuando fue diagnosticada con hipercalcemia e insuficiencia renal, como consecuencia de una operación estética realizada por Aníbal Lotocki. Actualmente, enfrenta una situación crítica que mantiene en vilo a todos.

En este complicado contexto, María José Favarón, esposa del médico, rompió el silencio y salió a defender a su esposo, acusado de ser el responsable de la situación que atraviesa la modelo.

Silvina Luna sigue pelando por su vida.

Entrevistada por A la tarde (América), Favarón aseguró: "Estamos pasando por un momento muy difícil, y lo digo desde el respeto, sin ningunear a otras partes ni hacer un barro de todo esto. A cualquier ser humano, tanto a mí como a él, nos afecta, porque él siempre hizo todas las cosas dentro de lo que la ley permite".

Luego, se mostró solidaria por la compleja situación que atraviesa Silvina: "Te lo digo como mujer, como persona que tiene la misma cirugía que ella y la misma edad, no te voy a hablar desde el lado de Aníbal: deseo de corazón que evolucione favorablemente de esta cuestión que está pasando hoy, porque la verdad que me imagino que no debe ser fácil y no es fácil para nadie", declaró.

Recordemos que este viernes, Ángel de Brito contó detalles sobre los últimos avances en la salud de la modelo. "Tengo buenas noticias de Silvina Luna. Su cuadro sigue siendo crítico, todo el mundo sabe que sigue grave en la unidad de terapia intensiva, pero hay ciertas mejores en su estado de ánimo y físico también", expresó el periodista.