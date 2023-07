Revelaron lo que no se vio de la entrevista a Jey Mammon en Intrusos

Esta semana, Jey Mammon visitó el estudio de Intrusos, en donde dio una entrevista que dejó mucha tela para cortar, sobre todo por la actitud con la que se mostró al aire. Sobre todo lo que no se vio de esa tarde habló una de las panelistas del programa, Maite Peñoñori.



“A Jey lo notamos un poco pedante y a la defensiva, aunque entiendo que él también estaba en una situación de exponerse a que le preguntemos de todo”, comentó la periodista en charla con Por si las Moscas, por la Once Diez.



Maite Peñoñori reveló cuál había sido la idea inicial desde la producción, al momento de invitar a Jey Mammon. “La idea desde que empezaron a preparar la nota desde la producción era que preguntáramos para que no fuera un intercambio de opiniones”, contó.

Jey Mammón, en Intrusos. Foto: captura de TV.



Asimismo, la panelista de Intrusos reveló cómo fue la llegada del humorista, acusado de abuso sexual, al canal. “Cuando todos los saludamos, notamos que él se acordaba de muchas cosas de lo que había dicho cada uno cuando hicimos la cobertura del caso. Lo tenía como muy anotado todo”, reveló.



No obstante, Maite Peñoñori aclaró que, una vez concluida la entrevista, el humorista y conductor modificó su actitud y todo quedó en buenos términos. “Al final de la nota, Jey medio que pidió perdón y el clima quedó más o menos bien. Se fue saludando a todos”, remarcó.



En las últimas horas se conoció que Jey Mammon mantiene conversaciones con Telefe. Muchos aseguran que estaría la posibilidad de que vuelva a la pantalla del canal de las pelotas, pero por el momento no hay nada concreto.

“Después de Intrusos tenía una reunión por lo de La Peña de Morfi, aunque hablaba con mucho enojo con Telefe, a la vez que mostraba seguridad con ir el domingo al programa. Entiendo que fue más contra el canal que con la producción su bronca, pero lo deja claro”, comentó Maite Peñoñori.



“Sí le reconozco que la televisión son muchas horas de aire. El tema rinde y se pueden decir muchas cosas. Y que, aunque los profesionales le recomiendan no mirar nada, él miraba todo. Y es lógico que se acuerde de todo y que se haya sentido juzgado”, cerró la panelista sobre la visita de Jey Mammon a Intrusos.