Para pedir por la salud de Silvina Luna, Marcela Tauro usa un particular dispositivo que lució en Intrusos

Mientras continúa la preocupación por la situación de salud de Silvina Luna, varias figuras de la escena pública se suman a las cadenas de oración y pedidos de recuperación de la modelo. En este sentido, llamó la atención el particular dispositivo que usa Marcela Tauro para canalizar buenas energías para la mejoría de la ex El Hotel de los Famosos (El Trece).

Otra personalidad de la televisón que en estos días compartió sus oraciones fue Cinthia Fernández, quien desde sus historias de Instragram publicó el altar que armó en su casa para pedir por la salud de Silvina Luna.

El altar que Cinthia Fernández armó en su casa para pedir por Silvina Luna. Foto: Instagram @cinthia_fernandez_.

Con gran aprecio de la comunidad artística hacia la modelo, otras figuras como Gustavo Conti y Ximena Capristo, excompañeros de Gran Hermano de Silvina Luna, también han expresado su permanente preocupación por su colega y amiga.

Y ahora, en un la emisión del viernes de Intrusos (América), Marcela Tauro sorprendió al revelar que usa un especial dispositivo parar hacerle llegar buena energía a Silvina Luna.

Fue el panelista Guido Záffora quien notó que su compañera llevaba puesto un inusual collar, por lo que le consultó a Marcela Tauro: "Vos cuando hablamos de Silvina, te ponés eso y no sé qué es".

Entonces la periodista comentó: "Lo tengo a prueba esto, es algo de sanación. Es un dispositivo cuántico, tengo entendido que ella lo tiene, creo, no estoy segura y no quiero decir cosas que no...".

Finalmente, Marcela Tauro expresó sobre Silvina Luna: "Ojalá podamos enviar esta energía para Silvina y toda la gente que nos está viendo en los hospitales... Yo pido un milagro, porque para pedir hay que pedir en grande".