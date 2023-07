La pregunta sobre Lucas Benvenuto que Jey Mammon no se animó a responder

A más de tres meses del escándalo que estalló desde que Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammon por abusar sexualmente de él cuando tenía 14 años, el músico se sentó en el estudio de Intrusos y dio una nota repleta de momentos incómodos.

Jey Mammon se cruzó con Laura Ufbal y Pampito a la hora de las preguntas de los panelistas, se mostró a la defensiva y también al ataque, y no estuvo dispuesto a responder todo lo que Florencia de la V le preguntó en su mano a mano que, se supo después, fue acordada para evitar una demanda.

Desde que arrancó la entrevista, Jey se mantuvo firme en su postura de que Lucas Benvenuto miente al acusarlo de violación, y luego evitó responder cuando la conductora quiso indagar en qué fue lo que, para él, llevó al joven bailarín a hacer su denuncia en los últimos meses.

“Vos contás todo esto, muy claramente el tema de las fechas… Pero, ¿qué pasó en el medio, después de todos estos años, para que él salga a decir semejante cosa de vos? Porque te acusa de haberlo violado cuando tenía 14 años, no 17. ¿Qué crees que lo llevó a decir una cosa semejante? ¿No te lo preguntaste?”, preguntó De la V.

Jey Mammon insistió en que Lucas Benvenuto miente.

Y Mammon contestó: “Yo tengo mis respuestas, que no sé si son las certeras. No me animo a decirlas públicamente. No sé qué lo lleva. Veo a una persona rota, sí, pero yo ahora veo una persona rota también ¿entendés?”.

“Yo escucho que decís que Lucas miente, miente ¿Por qué una persona tan vulnerable mentiría de esta forma en esta situación en esta causa? ¿Qué pasó con él?”, dijo luego Guido Záffora, pero Juan Martín Rago se mantuvo indeclinable.

“Ya le dije a Flor y lo vuelvo a repetir, yo tengo una respuesta pero prefiero no decir demasiado lo que pienso. Pero no porque yo sepa algo, sino porque es una conjetura y no suma mucho”, cerró Mammon, tajante en su evasiva.

Jey Mammon en Intrusos. Captura TV

El mensaje de Lucas Benvenuto tras la reaparición de Jey Mammon

Luego de esta polémica aparición de Jey Mammon, Ángel de Brito leyó al aire en LAM el mensaje que le mandó Benvenuto, desolado por lo que vio en pantalla. "Aprovecho que me hablaste para decirte que estoy muy mal de ánimo. Lo estoy pasando muy mal, hoy falté a dar las clases de patín, donde trabaja en Ushuaia", dijo.

"Te juro que es muy parecido cuando era un niño y esa sensación de que hablar está mal y si bien el 90% de la sociedad está conmigo, me siento solo Igualmente", sumó Lucas. "Así salga bien, o mal, todo esto nadie va a arreglar lo que rompieron adentro mío. Me da igual lo que pase, no me van a devolver eso", afirmó.