La reunión interna en La Peña de Morfi para definir el futuro de Jey Mammon

Jey Mammon regresó a la televisión con una entrevista exclusiva en los estudios de América. Lo hizo de forma presencial en Intrusos. Durante la charla, se defendió de las acusaciones en su contra realizadas por Lucas Benvenuto.

Incluso, el conductor confirmó que estará en los Premios Martín Fierro 2023 porque La Peña de Morfi está nominada como Mejor programa musical. "El domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto, porque no tengo nada que esconder, y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también, que me saluden si quieren y, si no quieren, que no me saluden", expresó.

Jey Mammon durante su descargo en Intrusos.

Esta afirmación generó un fuerte debate en el seno del programa culinario de Telefe. Sus compañeros deberán decidir si acompañan a Jey y le dan su respaldo o si prefieren tomar distancia.

En este sentido, Mammon aseguró que tiene una reunión pautada con sus ex compañeros, en la cual también podrían definir qué ocurrirá con su futuro como conductor del ciclo creado por Gerardo Rozín.

Además, durante la charla, los cruces con el panel del programa que conduce Flor de la V estuvieron al orden del día. El conductor tuvo un acalorado intercambio con Laura Ubfal y Pampito.

"Me acuerdo una frase que vos le dijiste a Lucas: ‘Te deseo de corazón que puedas sanar tu alma’. Lucas dice que eso, obviamente para vos no fue así, se lo dijiste también a los 14 años. Yo no sé si se lo dijiste a los 14, pero a mí la verdad me cuesta creer que vos no sabías lo que él había vivido, que no sabías nada. Eso es lo que me duele, porque no lo puedo terminar de creer en una persona como Lucas, además con casos comprobados en la justicia, que en tantos años de relación vos no hayas sabido lo que él vivió y, por otro lado, que vayas contra él", acusó Ubfal.

En esta misma línea, la panelista agregó: "A mí la verdad, te lo digo de frente, me parece la técnica Darthés y yo estoy en contra de ir contra él. Yo entiendo que vos decís ‘yo soy la víctima’ pero lo que no entiendo es por qué vas contra él". Ante esto, Jey no se quedó callado y la interrumpió.

"Si abrimos el juego al panel, ¿Es para que hagan preguntas o para que me juzguen? ‘Yo no te creo que a los 14...’. Eso no es una pregunta Laura, disculpame. Me parece una falta de respeto de tu parte. No es una cuestión de fe esto", lanzó y en medio de la discusión, Jey expresó indignado: "Que me comparen con Darthés también me parece una falta de respeto".