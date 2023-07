El descargo de Laura Ubfal tras su tremendo cruce con Jey Mammon

Luego de meses recluido y de dar notas a contados medios tras la denuncia por abuso sexual que hizo Lucas Benvenuto, Jey Mammon se sentó en el estudio de Intrusos y habló a fondo en una entrevista que terminó en un tremendo cruce con Laura Ubfal.

Y luego de ese incómodo momento al aire en el que Jey Mammon levantó la voz y encaró a la Ubfal en más de una ocasión, ella decidió contar en su página web cómo fue todo y dejar asentada su posición como entrevistadora durante el cara a cara que fue de lo más comentado del día.

“Antes que nada, quiero nuevamente agradecer, como lo hice en Twitter, los múltiples comentarios sobre mi labor profesional en la entrevista con Jey Mammon en Intrusos”, arrancó Laura Ubfal su texto de descargo que publicó bajo el título “El Jey Mammon que yo vi”.

Luego, la periodista señaló que ese cruce al aire “fue muy angustiante y no fue fácil enfrentarlo desde su postura de situarse él en víctima”. “No niego pueda serlo y la Justicia dirá si la denuncia resulta falsa, pero la actitud con la que llegó, muy a la defensiva, y juzgándonos por haber supuestamente inclinado la balanza a favor de Lucas Benvenuto y en su contra, lo puso en un lugar que, según mi parecer, no fue el mejor”, siguió.

Jey Mammon y Laura Ubfal se cruzaron al aire. Captura TV

“Conocí a Jey en La Pelu, en el 2012, cuando comenzó a lucirse con su talento para improvisar con humor sobre la actualidad y lo vi crecer con la alegría de valorar a alguien a quien le costó llegar a poder demostrar lo que podía dar como comunicador, como lo hizo en Los Mammones, por lo cual ganó un Martín Fierro Revelación”, avanzó la periodista.

Ubfal indicó que “desde ese afecto” esperaba otras declaraciones de parte del músico que estará presente en la entrega de los Martín Fierro: “Que llegue a la tele y hable desde lo que sufrió, que niegue la terrible acusación de Lucas, pero desde otro lugar”.

Jey Mammon increpó a los panelistas de Intrusos. Captura TV

“Pero cuando negó saber la historia de quien fue abusado desde niño y sobre quien la Justicia comprobó haber sido víctima de delitos reales, con victimarios que fueron detenidos y pagaron su (cortísima) condena; empecé a no entender sus argumentos”, marcó.

Laura Ubfal explicó sus razones para cuestionar a Jey Mammon

Laura destacó por qué cuestionó al músico en el programa de América: “Jey dice no haber sabido nada sobre lo que vivió Lucas, sobre su vulnerabilidad, aunque reconoció que eran ´dos almas rotas´. Y mi cuestionamiento fue también esta búsqueda de la verdad haciéndole un juicio de calumnias e injurias a quien lo denunció por violación, en una causa que prescribió y sobre la que nunca había hablado hasta que el tema no se mediatizó”.

“Allí fue que Jey alegó no haber podido hacerlo antes porque iniciaba su programa de América y en esos días había fallecido su padre. Pero en tres años no tuvo la idea de buscar a Lucas, sentarse con él y hablar cara a cara de ese ´vínculo´ como él lo llama, que mantuvieron durante tantos años y que, tal vez, hubiera servido para no llegar a este momento tan duro de su vida”, cerró.