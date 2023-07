El desgarrador mensaje del hermano de Silvina Luna

Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, preocupó a todos en las últimas horas con un desgarrador mensaje sobre el estado de salud de la modelo y vedette, que está internada desde el 13 de junio.



Los ojos de todos están puestos en el Hospital Italiano, en donde está internada Silvina Luna, que sigue dando pelea por salir adelante a pesar de todas sus complicaciones de salud, que arrastra desde hace años.



En los últimos días, los médicos que la atienden intentaron quitarle el respirador artificial, pero no pudo ser posible dado que la modelo y vedette no tiene suficientes fuerzas para respirar por sus propios medios.

El hermano de Silvina Luna compartió un desgarrador mensaje.



En este contexto de angustia y de preocupación, Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, compartió un mensaje muy sentido y de agradecimiento hacia todos aquellos que están haciendo fuerzas por ella.



“Ella pelea con todas sus fuerzas sostenida por nuestro amor, el de todos ustedes (con sus permanentes mensajes de recuperación) y la impecable labor del cuerpo médico y personal de salud del hospital Italiano, para quienes no alcanzan nuestras palabras de agradecimiento”, decía el mensaje que sumó al último parte médico.



Silvina Luna continúa internada en terapia intensiva, en donde sigue combatiendo para dejar atrás una bacteria que complica todavía más su delicado estado renal, al que llegó a causa de las cirugías estéticas que le realizó Aníbal Lotocki.

Silvina Luna, en una de sus anteriores internaciones.



Justamente, la familia de Silvina Luna anunció que irá a fondo contra el doctor. Así lo contó Estefanía Berardi, en Mañanísima. “La familia me dice: ‘Estamos viviendo una pesadilla. No tenemos fuerza para salir a hablar. No es que no queramos’. Hablan de Silvina y se ponen a llorar”, contó la panelista.



“Lo que me dice la familia es que lo que le puso Aníbal Lotocki en el cuerpo es veneno y que se van a ocupar de que termine preso”, agregó Estefanía Berardi sobre la búsqueda que encarará la familia de la modelo.