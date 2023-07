Desopilante: proponen dibujar extraterrestres en la mesa de Polémica en el bar y el resultado es genial

El regreso de Polémica en el Bar a la pantalla de América TV ha sabido marcar la agenda en la franja del late night show, los programas de variedades de medianoche. Con la conducción de Marcela Tinayre, el formato tiene un enfoque diferente al de otros años y recientemente un desopilante episodio referido a los extraterrestres tuvo lugar.

En este contexto, sabido es que Polémica en el Bar logró tener un nuevo enfoque diferente este año y como parte de un clima mucho más distendido decidieron hacer una prueba referida a experiencias paranormales.

De la mesa del viernes participó el panel habitual conformado por Gabriel Schultz, Flavio Mendoza, Eliana Guercio, Chiche Gelblung y Walter 'Alfa' Santiago, además de dos invitados como Aníbal Pachano y Gabriel Oliveri.

Pero el momento cumbre se dio cuando emitieron un informe acerca de los famosos que tuvieron experiencias con extraterrestres. Un fenómeno paranormal que, sin ir más lejos, Alfa dijo haber protagonizado en algún momento.

Fue entonces cuando el ex Gran Hermano comenzó a explicar: "Año 2016, me voy a Córdoba a comprar un auto. Llego, me encuentro con el dueño a las 7 de la mañana, lleno todos los papeles, 9 de la mañana lleno el tanque y a los 200 kilómetros de ruta entro como en una nube blanca".

La risa de toda la mesa se hizo presente, mientras el hombre de la bandana juraba que todo era cierto. "Aparecí en Corrientes y 9 de Julio. ¿Cómo hice en 4 horas el camino de Córdoba hasta ahí? Cargué nafta a las 9 y a las 13 estaba en Pepino", detalló.

Alfa contó su experiencia paranormal e hizo estallar de risa a todos.

Todos en Polémica en el Bar estallaron de risa, sin creer el relato de Alfa. Sin embargo, rápidamente Gabriel Schultz les pasó una hoja y un fibrón a todos los presentes para que dibujen cómo se ven los extraterrestres en su mente.