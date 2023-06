Marcela Tinayre enfrentó el rumor de la figura que se bajaría de Polémica en el bar

A poco más de haber debutado al frente de Polémica en el bar (América), Marcela Tinayre se refirió al rumor de la presunta baja de Eliana Guercio. Además, la conductora aclaró los tantos respecto a su vínculo con Alfa en el legendario programa.

Hace unos días, Mariana Brey había dicho en Socios del Espectáculo (El Trece) que Guercio estaba "incómoda" en Polémica en el bar. Además, según la periodista a la esposa de Sergio Romero estaría a punto de renunciar al ciclo "no le gustaban varias cosas sobre los temas que se tocan en la mesa".

Por su parte, Marcela Tinayre se encargó de hablar sobre la situación de Eliana Guercio, y en una entrevista con La Once Diez (Radio de la Ciudad), explicó: "Ahora va a faltar un par de programas por cuestiones en su casa, que no tienen que ver con lo familiar. Va a volver, sé que va a volver".

Tras los rumores de que Eliana Guercio abandonaría Polémica en el bar, Marcela Tinayre salió a aclarar los tantos. Foto: Captura TV.

De esta manera, la conductora se encargó de aclarar que por el momento ningún integrante de Polémica en el bar saldrá del ciclo. Además, en la misma nota, Tinayre se sinceró sobre Alfa y admitió: "Él me irrita mucho, se mete en todo y tiene un bozarrón, pero es perfecto para Polémica en el Bar".

Con esta afirmación, Marcela Tinayre también derribó la versión que indicaba que Alfa podría quedar fuera de Polémica en el bar. "Fuera de cámara es lo más educado y caballero que hay, me abre la puerta del auto, me ayuda con las bolsas, es respetuoso para trabajar, la verdad que me saco el sombrero", remarcó la anfitriona del legendario envío.