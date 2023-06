En dónde está Fede Bal mientras su mamá está internada

La salud de Carmen Barbieri pasó a estar en el centro de todas las miradas durante los últimos días. Y es que, después de haber faltado los últimos días a su programa de Mañanísima, se supo que atraviesa una "neumonía atípica" según dijeron. En este orden, los interrogantes pasan por dónde está Fede Bal, su hijo.

Lo cierto es que, durante la jornada del pasado fin de semana Carmen Barbieri quedó internada en la clínica Zabala, una situación que tomó a toda la familia de sorpresa. Sobre todo teniendo en cuenta algunos antecedentes de su salud.

Fede Bal y Carmen Barbieri juntos, una imagen que no puede verse por estas horas.

En este orden, durante los últimos días Fede Bal se encuentra en Italia grabando nuevos episodios para Resto del Mundo, el programa de viajes que conduce por la pantalla de El Trece. La noticia de su madre obviamente lo tomó por total sorpresa.

Hoy madre e hijo están separados por casi 12 mil kilómetros, aunque lo cierto es que la tecnología ayuda a que estén en permanente contacto. Si bien no es lo mismo, también es verdad que en cada espacio que tiene la conductora puede responderle a su hijo.

En diálogo con Teleshow, el actor habló sobre toda esta situación que está viviendo con respecto a su madre y sus sensaciones al estar lejos del nido. “La verdad, estoy tranquilo”, comenzó sincerándose desde Génova, instantes previos a seguir su gira por las diferentes ciudades italianas.

Y agregó: “Siempre conectado con ella, con sus asistentes y amigos, y con la doctora que la está cuidando. No es un cuadro grave, pero lo mejor fue internarse ahí que ya la conocen y fue en donde la trataron cuando estuvo muy mal del covid-19. Así que ella está bien y yo, tranquilo”.

Fede Bal se encuentra en Italia grabando capítulos para Resto del Mundo.

Según explicó Fede Bal, su madre no está en una situación crítica y por eso no ha decidido interrumpir sus actividades laborales. “De complicarse el cuadro claro que volvería, pero por el momento me quedan unas ciudades más de Italia”, dijo.

El actor enfatizó que “Si fueran vacaciones claro que hubiese vuelto”. No obstante, este manto de tranquilidad se mantiene porque sabe que en breve Carmen Barbieri podría ser dada de alta. “Seguramente sea entre hoy y mañana”, detalló respecto a cuándo la conductora podría regresar a su domicilio.