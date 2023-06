La figura que se bajaría de Polémica en el bar y el panelista que irrita a Marcela Tinayre

Polémica en el bar (América) cumplió apenas una semana de su nueva temporada al aire, y ya trascendió que el programa liderado por Marcela Tinayre podría sufrir una baja en su panel. Además, la condutora reconoció que uno de los integrantes del ciclo la irrita, aunque destacó que se trata de un componente ideal para el formato.

Según contó Mariana Brey en Socios del Espectáculo (El Trece), Eliana Guercio renunciaría a Polémica en el bar. "El viernes se define, hoy nos dijeron que va. Lo cierto es que ella está más cerca de volver a su casa que de quedarse en el canal. Me dicen que recién arrancó y ya está cansada, incómoda", detalló la periodista.

Luego, Brey argregó que Guercio no estaría conforme con su participación en Polémica en el bar. "No le gustan algunas cosas, no fluye. Re tiene ganas de trabajar, pero no le termina de cerrar mucho el programa, su lugar, si la dejan hablar, los temas que se tocan y qué sé yo. Le mandé un mensaje, no me contestó. Hoy quizás es el último programa de ella", comentó el viernes la integrante de Socios del Espectáculo.

Eliana Guercio estaría a punto de renunciar a Polémica en el bar. Foto: Captura TV.

Por otro lado, Marcela Tinayre fue contundente respecto a la presencia de Alfa en la mesa de Polémica en el bar. "Él me irrita mucho, se mete en todo y tiene un bozarrón, pero es perfecto para Polémica en el Bar. Hay días que estoy reblandecida con él y otros que va mejor. Pero reconozco que cada día me cae mejor, porque me parece que también hay que tener coraje para estar ahí. Alfa es un personaje que es re osado", reconoció la conductora en diálogo con La Once Diez, Radio de la Ciudad.

Alfa es una de las incorporaciones en la mesa de Polémica en el bar. Foto: Captura TV.

Además, Marcela Tinayre contó cómo es Alfa detrás de escena. "Pero fuera de cámara es lo más educado y caballero que hay, me abre la puerta del auto, me ayuda con las bolsas, es respetuoso para trabajar, la verdad que me saco el sombrero", destacó.