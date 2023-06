El accidentado debut de Estefi Berardi en Pasaplatos: prendió fuego la cocina

Luego de anunciar su sorpresiva salida de LAM (América), mucho se especuló sobre el futuro televisivo de Estefi Berardi. Fue la propia periodista quien reveló los motivos de su salida del programa de chimentos conducido por Ángel de Brito.

"En mi caso era algo que ya estaba super charlado. Ángel siempre me entendió en ese sentido. Me pareció que este era el mejor momento para un recambio. Me voy re contenta", comenzó expresando.

"Voy hacer Pasaplatos, el programa de cocina que conduce Karina Zampini por la pantalla de El Trece. La idea me re divierte. Me gusta que me vean haciendo otra cosa. No podía hacer las dos cosas (en relación a LAM), pero no por un tema de horarios sino porque son productoras que compiten en ese horario con programas distintos. Me pareció una buena oportunidad para hacer la salida ahora", anunció en su momento con bombos y platillos.

Finalmente, este martes comenzó su participación en el ciclo: "Estoy chocha, feliz, tengo un poco de miedo, pero vamos a darlo todo", aseguró Berardi.

Estefi Berardi debutó en Pasaplatos Famosos.

El primer desafío fue realizar un pollo al champignon con papas noisette que no convenció al jurado, aunque el chef Juan Gaffuri decidió darle una segunda oportunidad. En esta ocasión debían realizar empanadas fritas de carne. Tenían 20 minutos para realizar al menos tres empanadas. Fue en ese momento, en la parte de la cocción en aceite, que algo no salió como lo esperaba la joven panelista.

"Algo se está prendiendo fuego ahí, advirtió Zampini, conductora del ciclo, momento en que el chef ayudante Roberto Ottini fue de inmediato a la estación de trabajo de Berardi, quien había escurrido una de las empanadas sobre la hornalla, lo que provocó un principio incendio, que rápidamente fue detenido gracias a la intervención del especialista.

Luego llegaría la instancia de presentar el trabajo ante el jurado. "La masa está bien quebradiza, sabrosa, están bien cerradas, ninguna se abrió, el relleno está interesante. Le faltó un poquito de pimentón, pero hemos logrado que los cocineros evolucionen", determinaron ellos. Finalmente, Berardi fue seleccionada para seguir en la competencia.