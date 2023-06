Los motivos por los que Zaira Nara viajará a Tailandia sin sus dos hijos

En una nueva interacción con sus seguidores de Instagram, Zaira Nara contó el próximo viaje que realizará será a Tailandia y, además, reveló que, en esta oportunidad, no viajará con sus hijos, Malaika y Viggo.



“Hijos duermen. Respondo preguntas”, planteó Zaira Nara en sus historias de Instagram, dando pie a sus seguidores y fans a que le hicieran las consultas que quisieran. Y el tópico que más se repetía era sobre los viajes que suele hacer.



Es que la hermana de Wanda ama viajar y, si no lo hace por vacaciones, también disfruta de hacerlo por trabajo. Por el motivo que fuera, ella ama subirse a un avión y viajar. Esto lo saben sus seguidores y por eso preguntan hacia esa dirección.

Zaira Nara contó que viajará a Tailandia sin sus hijos.



“Zai, ¿a dónde te vas de viaje?”, le preguntaron a Zaira Nara, quien decidió responder subiendo una foto de un boto en medio del agua cristalina, a modo de ilustración para su respuesta. “Primer destino: Tailandia”, contó.



Una vez aclarado que no viajará con sus hijos, se generó una curiosidad generalizada entre sus seguidores. En ese sentido, uno de ellos le preguntó el motivo de su viaje y por qué no estará acompañada por sus hijos.



“¿Tu viaje es por vacaciones?”, le preguntaron. “A Tailandia voy por trabajo, como embajadora de The Oficial Pandora”, explicó Zaira Nara, despejando la duda sobre por qué sus hijos se quedarán en la Argentina.

Zaira Nara contó que, después de su viaje por Tailandia, se reencontrará con sus hijos.



Asimismo, sus seguidores parece que tuvieron un día muy curioso porque siguieron indagando. “¿Y después de Tailandia vas con los nenes?”, le consultaron. “Shii (Sic)”, contestó Zaira Nara ante la nueva pregunta.



La sorpresa para los seguidores de Zaira Nara estaba vinculada con que ella no suele viajar sin sus hijos. De hecho, una de las últimas escapadas con ellos fue a Playa del Carmen, México, en el mes de febrero.