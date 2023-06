Los verdaderos motivos detrás de la salida de Estefi Berardi de LAM

En la madrugada de este sábado, Ángel de Brito informó que Andrea Taboada y Estefi Berardi dejarán de ser panelistas de LAM (América TV). "Como todos los años vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas ANGELITAS. Era un secreto que íbamos a contar en LAM pero como (paradójicamente) se filtró, lo confirmo", comenzó expresando el conductor.

"En julio se despiden Estefi Berardi y Andrea Taboada. Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos", anunció para finalizar sumando un emoji de un corazón, reveló el periodista.

Tras las repercusiones de la noticia, Berardi reveló en sus redes sociales que su salida del programa fue consensuada y que está feliz por los nuevos proyectos que tiene para el futuro. "A fin de mes me despido de LAM. Es una decisión que veníamos charlando hace un tiempo", afirmó en sus redes sociales.

"Nadie me despidió. Siempre me trataron muy bien en Mandarina, la productora. Siempre me sentí muy cómoda. Esta oportunidad que me dio Ángel me cambió en todos los sentidos. Nunca tuve tantas propuestas como en estos años gracias a que él me puso en ese lugar", agregó.

"Se vienen otros desafíos que no quiero detallar mucho porque prefiero contarlos en LAM. El lunes contaré en detalle", comentó.

En otra historia, Estefi dijo que no estaba al tanto de lo que había pasado Taboada. "Me sorprendió muchísimo la noticia porque no tenía idea, pero yo estoy súper contenta y súper feliz por todo lo lindo que me dio el programa", expresó la joven.

Estefi Berardi.

Finalmente, desde su cuenta de Twitter, Berardi contó más detalles de su desvinculación: "Tengo contrato hasta diciembre. Pero mis planes cambiaron. Fue súper charlado. Nadie me despidió. En mi caso, fue mi decisión".

Recordemos que Berardi no venía pasando buenos momentos como panelista en LAM (América TV). Su pésima relación con Yanina Latorre y sus crecientes cruces con Ángel de Brito daban a pensar que un panorama como este podría darse. Los ánimos estaban tan caldeados, que redes sociales comenzaron a denunciar "maltrato" contra la joven panelista.

Durante el mes de mayo la escalada se volvió incontrolable. Berardi comenzó a retuitear mensajes donde se criticaba al programade chimentos. Esta actitud no le gustó nada al conductor, que decidió recoger el guante y cuestionar a su panelista.

"Los rt y me gusta de @estefiberardi contra el programa que la hizo famosa y contra el conductor que le dio su mejor oportunidad", escribió de Brito junto a las capturas de los últimos retweets de Estefi. "El mismo que miró para otro lado cuando se comió el audio de Lali o mintió en el caso Bal", agregó.

Como era de esperarse, empezaron a consultarle sobre el futuro de la panelista en el ciclo de chimentos de América. "¿Cuando se despide Berardi", consultó uno. "No soy de los conductores que rajan panelistas por malas contestaciones o mentiras al aire, o discusiones en los cortes", respondió.