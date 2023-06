La ex novia de Lauty Gram lo denunció en redes sociales: qué pasó entre ellos

En horas en las que se confirmó el romance entre La China Suárez y Lauty Gram, apareció la ex novia del cantante de 21 años para hacer una gravísima denuncia en las redes sociales contra él, quien viajo a Uruguay junto a la actriz.



En un video en las redes sociales, Justi Castro contó cómo fue el calvario que tuvo que atravesar al lado de Lauty Gram, el joven del que todos hablan en estas horas por su relación amorosa con La China Suárez.



“Él se hablaba con una chica mientras estaba conmigo. No me molestó eso en sí. Lo que me molestó fue la actitud de hacerlo enfrente mío. Me empezó a insistir que me quedara”, comenzó contando la joven.



“Le digo que tengo sueño, que hablemos mañana, que no pasaba nada. Ahí se puso muy mal. Se puso muy agresivo porque pensaba que si yo me iba a dormir, nunca más le iba a hablar en toda la vida”, agregó Justi Castro.



“Esto me duele demasiado decirlo porque me acuerdo de todo de ese momento”, continuó con su relato. “Me agarra del brazo. Me termina tirando al piso. Él estaba arriba mío. Me agarraba tanto que me quedaron los moretones”, precisó Justi Castro.



Asimismo, la joven compartió un audio que le había enviado Lauty Gram en un momento de absoluto nerviosismo y tensión. “Me estás mandando mensajes que te querés matar. ¿Qué tengo que ver?”, le decía Justi Castro al músico de 21 años.



“Te juro por Dios. Tengo la soga en mi casa. Ahora voy sin cortarte y te la muestro”, le contestaba Lauty Gram. “Estoy solo en la plaza, sentado lejos de toda la gente. Literal, solo así. Es muy feo estar encerrado solo en mi pieza, después de todo lo que pasó estos días”, continuaba el joven.



En otro audio que compartió Justi Castro se lo escucha a Lauty Gram decir: “No te pido que pienses como novia. Te pido que pienses como amiga. Y si voy a la casa, ni te voy a mirar, ni hablar, ni nada. Quiero ir ahí para cumplir todo lo que me propusiste”.