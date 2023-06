La controversial decisión que tomó Polémica en el Bar para subir el rating

Lo que se pensó que iba a ser un éxito en la televisión terminó siendo un fracaso. A fines de mayo, volvió a la pantalla chica Polémica en el Bar, en el marco de sus 60 años en la televisión argentina. El histórico programa de Gerardo Sofovich regresó de la mano de Marcela Tinayre.

Pese a las buenas expectativas que tenía América TV con el reestreno del programa, los números dijeron otra cosa. Desde su comienzo, el pasado lunes 29 de mayo, el rating fue uno de los más bajos: sólo alcanzó 1.4 puntos.

Marcela Tinayre conduce la actual edición de Polémica en el Bar. Créditos: Instagram Soymarcelatinayre.

Estaba todo dado para que Polémica en el Bar fuera un triunfo en la televisión, pero la audiencia le dio la espalda al programa de América TV y cambió de canal.

Polémica en el Bar sigue intentando cada noche poder sumar algunos puntos de rating. Este miércoles, el programa tomó una decisión frente a esta crítica situación. El programa de América TV invitó a Morena Rial para "dar de que hablar".

En los últimos días, la hija de Jorge Rial ha participado en diversos programas televisivos donde ha hablado de la mala relación que lleva con su padre, sacando -incluso- algunos trapitos al sol del periodista.

Morena Rial habló en Polémica en el Bar acerca del accidente que protagonizó este miércoles. "El choque de hoy, que escuché que dijiste que era para que no hables más, ¿crees que es así?", preguntó Marcela Tinayre. La hija del Jorge Rial le explicó a la conductora que había dejado de usar el auto hace dos semanas y que después de unos días lo encontró "desinflado total".

Luego, Morena Rial relató el desafortunado momento que vivió este miércoles: "Esta mañana no había tránsito y yo venía normal manejando por el tercer carril por General Paz, yendo para el lado de Mataderos".

Morena Rial comenzó hablando de su trágico choque. Créditos: captura de pantalla.

"Un choque en General Paz puede ser muy complicado. ¿Paró la persona que te chocó?", fue la consulta que le hizo una de las panelistas a la influencer. Morena Rial asintió con la cabeza y añadió que el conductor del vehículo no le dijo nada y que tampoco le preguntó por su estado.

"Le pregunté si tenía los papeles y me dijo que no los tenía, que me los pasaba más tarde. Me dijo que se llamaba Freddie, nada más y se fue", comentó la hija de Jorge Rial. Acto seguido, Morena Rial confesó que había quedado "en shock" después del accidente.

La presencia de Morena Rial en Polémica en el Bar sumó algunos puntos: 1.7 puntos en total tuvo la noche del famoso programa.