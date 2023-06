La sorpresiva autocrítica de Marcela Tinayre sobre Polémica en el Bar

No son días fáciles para Marcela Tinayre y Polémica en el Bar, dado que al mal humor por la demora en el arranque del programa se le viene sumando un rating que no está acompañando en esta vuelta en América.



Hace unas semanas que la conductora le reclama a Fernando Dente la demora en la entrega del aire. Es que, en una práctica que es habitual, los canales van manejando cuánto estiran un programa de acuerdo a las mediciones.



“Mi reloj dice que estamos algo tarde, ¿no?”, dijo hace una semana Marcela Tinayre, mirando su reloj en el comienzo de una emisión de Polémica en el Bar, que había arrancado unos minutos más tarde por el prolongado final de Noche al Dente.

Marcela Tinayre, en Polémica en el Bar. Foto: captura de TV.



Unos días después, nuevamente el programa de Fer Dente se estiró por la visita de Rodrigo Tapari. “23.23 José Núñez”, dijo Marcela Tinayre. “Así que hay que empezar a horario. La hora es la hora”, agregó.



Esta semana, la conductora volvió a apuntar contra Fer Dente, dado que Polémica en el Bar comenzó a las 23.28. “Me cambié en el auto, vengo de Rosario. Besos a todos. Gracias, Dente, me diste 15 minutos más”, ironizó.



Sin embargo, y para evitar polémicas, salió a aclarar la situación. “Cuando yo salgo y digo: ‘Che, me está entregando tarde’, es con humor. No es para que digan que estamos peleados”, comentó Marcela Tinayre.

“Conocemos mucho de la televisión. Se hizo una bola de nieve. Lo gracioso es que yo señalaba y no tenía reloj. Es con humor, pero hago mi mea culpa”, agregó la conductora de Polémica en el Bar, poniéndole fin a lo que parecía un fuerte conflicto.



Además, Marcela Tinayre sorprendió con una fuerte autocrítica y le envió un mensaje a Laura Ubfal, con quien estaba muy enfrentada. “Yo cuando estaba en otro canal haciendo ‘Las Rubias’ entregaba tarde y me decían de todo. Todo lo malo vuelve y le ofrezco disculpas a la señora Laura Ubfal, que tantas veces le entregué tarde porque ahora lo sufro en carne propia”, cerró.