Las fotos y videos de las vacaciones de Pablo Granados con su novia en Madrid

El actor y humorista Pablo Granados está pasando un excelente momento personal y sentimental, mostrándose muy enamorado de su joven novia, con quien está compartiendo unas vacaciones en Madrid, España.



En su cuenta de Instagram, el actor y humorista publicó fotos y videos que prueban que están disfrutando mucho del tiempo juntos con Camila de los Santos, de quien poco se sabe, en la capital española.



En uno de los videos se lo puede ver a Pablo Granados bailando de manera muy divertida y desopilante; en otro, se ve a la pareja caminando por Madrid, en donde tuvieron una charla que no tiene desperdicio.



“Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos?”, le pregunta Pablo Granados. “¿Todo vas a grabar?”, le responde con otra pregunta y entre risas Camila de los Santos. “Esto es como un reality, mi amor. A la gente le gusta ver qué hace una pareja en Madrid”, le explicó el actor.



“Pero no somos los Montaner”, le dijo su novia. “No, bueno, pero somos los Granados – Santos, los Grana Santos”, le contestó Pablo Granados. “Me voy a comprar una joggineta, la que sale un 1 euro, la más chota”, contó la joven.



Ya en el local de ropa, Pablo Granados se grabó mientras esperaba a Camila de los Santos. Para contextualizar, el actor compartió la canción de Gustavo Ceratti “Crimen”. “La espera me agotó, no sé nada de vos…”, acompañado con caras muy graciosas del ex Showmatch.



Asimismo, al momento de armar las valijas para pegar la vuelta, Pablo Granados se grabó despidiéndose de Madrid para partir rumbo a la ciudad de Málaga. Allí, se despide de la encargada de la limpieza del departamento en el que se estuvieron hospedando.



“Bueno, nos vamos de Madrid. En algún momento tenía que pasar. Ya está Zulma limpiando para un nuevo inquilino que va a llegar en cualquier momento. Tomate el vino que queda si querés”, dijo mientras se despedía.

Pablo Granados y su novia de vacaciones en Madrid. Foto: @pablo_grana.