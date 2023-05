La reacción de Jey Mammon al rumor de una estrategia Telefe para no invitarlo a los premios Martín Fierro

Una de las incógnitas acerca de la nueva entrega de los premios Martín Fierro, que tendrá lugar el domingo 9 de juliio, es el lugar que tendrán Jey Mammon y La Peña de Morfi en la gala. El clásico programa musical que emite Telefe en la pantalla de los domingos podría estar nominado, y el conductor que fue desplazado de dicho ciclo se refirió al tema.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), le preguntaron a Jey Mammon sobre la versión que indica que desde Telefe no querrían que La Peña de Morfi quede entre los aspriantes a Mejor Programa Musical en los premios Martín Fierro.

La Peña de Morfi tuvo un gran año en 2022 bajo la conducción de Jey Mammon. Foto: Captura TV.

Algo desconcertado por tal rumor, Jey Mammon deslizó sobre el asunto: “¿Todo sería para que yo no esté? No entiendo. No creo que Telefe esté pensando en no invitarme a los Martín Fierro”.

Luego Jey Mammon remarcó: “Mi cabeza no está puesta en eso, ni siquiera en la vuelta a la televisión”. De esta manera, el artista dejó en claro que regresar a la pantalla chica no está hoy entre sus prioridades.

Por último, consultado sobre si piensa que podría ser nominado por su labor en conducción en los próximos Martín Fierro, Jey Mammon respondió: “Te soy sincero, me suena extraño el planteo. Buscarle una vuelta para no invitarme. Me parece extraño que Telefe no me quiera invitar, y para no invitar a alguien, me parece un vericueto muy rebuscado. Es un montón. El programa no soy yo”.