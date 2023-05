El detalle clave sobre la reunión que Jey Mammon dice que tuvo con las autoridades de Telefe

En los últimos días, Jey Mammon reapareció con la firme intención de volver a la televisión. Con este objetivo, según trascendió el conductor tuvo una reunión con las autoridades de Telefe que no habría llegado a ninguna determinación concreta.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Jey Mammon remarcó: “Estoy con ganas de volver a trabajar, de volver a la tele. En algún momento vamos a retomar”. Además, remarcó que recibe muchos mensajes de seguidores a través de las redes sociales para que regrese a la pantalla chica.

Mientras que sobre la reunión con directivos de Telefe, Jey Mammon enfatizó: “Fue muy buena. Yo tengo contrato con el canal hasta fin de año, así que tengo muy buena charla. Seguramente volveré a la pantalla del canal. La tele es mi lugar de laburo, al igual que el teatro y la radio”.

De todas formas, Mammon se encargó de aclarar que su meta a corto plazo no tiene que ver con su vuelta a los medios, sino con su situación ante la acusación de Lucas Benvenuto. “En este momento mi energía no está puesta en volver a la televisión, está puesta en contrarrestar una denuncia que es falsa. Y contrarrestar la mentira no solamente de una persona, sino de todas las personas que se hayan subido a esa mentira o que se hayan hecho propietarios de esa mentira en el espacio que corresponde, que es la justicia. Ir con todas las pruebas suficientes para poder contrarrestar eso”, advirtió.

Sobre esa declaración de Jey Mammon, el conductor Rodrigo Lussich remarcó: “Acá se presenta un conflicto de intereses. Él habla de hacerles un juicio a toda la gente que se subió a una mentira: no está probado. La justicia no falló diciendo que se trató de una falsa denuncia. La justicia lo que hizo fue prescribir el delito por una cuestión de fechas”.

En tanto que la panelista Paula Varela agregó sobre la intención de Jey Mammon: “Él lo que quiere es ir en contra de todos los que le dijeron ‘pedófilo’ y lo acusaron por calumnias e injurias. A él lo que le molestó es que lo acusen sin que hubiera algo en la justicia.

Una imagen de Jey Mammon durante el móvil que dio para Socios del Espectáculo. Foto: Captura TV.

Finalmente, Adrián Pallares volvió sobre el tema de la reunión entre Jey Mammon y Telefe y aclaró. “Vamos a decir que ‘se reunió con Telefe’ es entre absolutas comillas. No se reunió con Telefe, se reunió con un amigo que trabaja en la señal, que no es lo mismo”.