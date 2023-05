Jesica Cirio habló de la vuelta de Jey Mammon a La Peña de Morfi

Luego que Jey Mammon fuera desvinculado de la conducción de La peña de Morfi (Telefe), tras la denuncia por supuesto abuso sexual que Lucas Benvenuto presentó en diciembre del 2020, la vida del conductor se derrumbó por completo.

A partir de ese momento, el canal de las pelotas tomó la decisión de reemplazarlo provisoriamente por Georgina Barbarossa. Así, la actriz encaró el programa junto a Jésica Cirio, compañera del artista.

Ahora, la modelo se refirió a la posibilidad de que su ex compañero vuelva a la conducción del programa. "No lo sé si volverá a la televisión. Es algo que tiene que ver la gente y él. Me siguen sorprendiendo estas cosas, uno nunca se deja de sorprender", dijo la rubia.

Jésica Cirio y Jey Mammon en La Peña de Morfi (Telefe).

"Estas situaciones te angustian, te sorprenden y te desconciertan. Fue todo muy inesperado, muy triste. Con Jey hablé en ese momento y ahora en este tiempo no volvimos a hablar", agregó sobre su vínculo que mantienen.

"Me afectó por todo lo qué pasó, por el programa. Por toda la gente de mi equipo con la que llevamos años en el programa... Por donde lo mires es una situación muy complicada", cerró Cirio en diálogo con Radio Zónica.

Recordemos que esta semana Jey dio su primera nota tras su viaje a España para tomar distancia de la exposición mediática que protagonizó.

"¿Vas a volver a la televisión?", indagó el notero de A la tarde (América). "Sí, seguramente que vamos a volver, no sé donde, pero vamos a volver a la televisión", respondió Jey. "La televisión es el lugar donde yo he trabajado toda la vida, no tengo por qué no volver a la televisión", sumó.

Luego, consultado sobre si pensaba tomar acciones legales, Mammon respondió: "No voy a anticipar, pero sí te puedo decir que todas las personas que hayan mentido y se hayan subido o hecho dueñas de una mentira, tienen que responder ante esa mentira".